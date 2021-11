In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 18. November 2021.

Die 39-Jährige wurde nach dem Unfall in Baumschulenweg in ein Krankenhaus gebracht.

Marzahn: Unbekannte werfen Pflasterstein auf Straßenbahn

In der Nacht zu Donnerstag wurden Einsatzkräfte von einem Anrufer aus Marzahn über eine Sachbeschädigung an einer Tram der Linie 56, die in Richtung Ahrensfelde unterwegs war, in Kenntnis gesetzt. Der 46 Jahre alte Fahrgast teilte den Kolleginnen und Kollegen mit, dass er gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Allee der Kosmonauten Ecke Rhinstraße zwei junge Männer im Gleisbett der entgegenkommenden Fahrtrichtung beobachtete, von denen einer einen Kleinpflasterstein gegen ein Fenster der Straßenbahn geworfen haben soll. Das Sicherheitsglas der Scheibe zerbrach daraufhin. Der Fahrer lenkte die Bahn zum Betriebsbahnhof. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige und sein Komplize flüchteten.

Potsdam: Lkw-Fahrer von Transporter angefahren

Ein Lastwagen-Fahrer ist am Donnerstagmorgen im Potsdamer Stadtteil Fahrland von einem Transporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich in der Ketziner Straße, die zeitweise auf einer Spur gesperrt war. Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann Mitarbeiter der Stadt und mit einem Einsatzfahrzeug unterwegs. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

