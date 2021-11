Marzahn: LKA beschlagnahmt vier Tonnen Mode-Plagiate

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 17. November 2021.

Marzahn: Polizei beschlagnahmt vier Tonnen Mode-Plagiate

Eine 41 Jahre alte Frau aus Marzahn soll online mit gefälschten Mode-Markenartikeln gehandelt haben. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin durchsuchte das LKA am Mittwoch die Wohnung. Wie die Polizei mitteilte, wurden circa vier Tonnen Plagiate beschlagnahmt.

Eine 41-Jährige steht im Verdacht, aus ihrer Wohnung in #Marzahn heraus online mit gefälschten Markenartikeln (Textilien, Accessoires) gehandelt zu haben. Im Auftrag der @GStABerlin hat unser #LKA nun durchsucht und ca. vier Tonnen Plagiate beschlagnahmt.

^tsm pic.twitter.com/d8vtrsJHJn — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 17, 2021

Baumschulenweg: Frau mit Auto gegen Baum

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend in Baumschulenweg eine Autofahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 39-Jährige gegen 19.30 Uhr auf der Südostallee in Richtung Baumschulenstraße unterwegs. Vor der Südostalleebrücke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen den Bordstein, überfuhr den Mittelstreifen und kollidierte mit einem Baum. Vom Baum wurde der Nissan mit einer Drehung um die eigene Achse zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Kurz nach dem Stillstand stieg die 39-Jährige aus ihrem Wagen und informierte selbst die Polizei. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zu den Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten sperrten Polizisten die Fahrbahn bis etwa 22.20 Uhr. Eine bei der Autofahrerin durchgeführte Atemalkoholmessung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

A15: Vollsperrung nach Lkw-Brand

Nach dem Brand eines Lkw-Anhängers auf der Autobahn 15 ist der Abschnitt zwischen Roggosen und Forst in Richtung Polen voll gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll der Anhänger im Laufe des Vormittags geborgen werden. Ab Mittag sei mit einer Aufhebung der Sperrung zu rechnen.

Ein Lkw-Anhänger war am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr auf der A15 aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Eine Umleitung über die umliegenden Landstraßen ist eingerichtet.

Kremmen: Fahrkartenautomat gesprengt - 25.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Kremmen im Landkreis Oberhavel gesprengt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, entstand dabei ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Ob die Täter bei der Sprengung an Geld oder Fahrkarten kamen, war zunächst unklar.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail