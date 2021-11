Demenzkranker Senior aus Berlin-Moabit wird vermisst

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten 89-jährigen Mann aus Moabit (Mitte) um Hilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Mannes.

Der Senior wird seit Mittwoch, den 10. November 2021 vermisst. Wie die Behörde mitteilte, verließ Günter Joachim Heinrich gegen 15 Uhr seine Wohnanschrift in der Lüneburger Straße, um einen Spaziergang in Richtung Hauptbahnhof zu unternehmen. Von diesem sei er nicht zurückgekehrt. Der 89-Jährige könne sich nur schwer artikulieren. Zudem höre er schlecht und leide an einer fortgeschrittenen Demenz.

Er wird wie folgt beschrieben:

185 cm groß

normale Figur

kurze, weiße Haare

gepflegtes Erscheinungsbild

war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Pudelmütze und einem weiß-schwarzen Schal

Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat folgende Frage:

Wer hat Herrn Heinrich seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens am 10. November 2021, 15 Uhr gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100, per Mail an dir2k1dd@polizei.berlin.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle entgegen.