Fahndung in Berlin Mann in U-Bahnhof lebensgefährlich verletzt: Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach drei Männern, die in einem U-Bahnhof einen 34-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben sollen. Am Dienstag veröffentlichten die Ermittler Bilder einer Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die die Täter zeigen sollen.

Laut Polizei ereignete sich der Angriff am 17. August 2021 gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leinestraße in Neukölln. In einem Zug der Linie U8 soll es zwischen den drei Männern und dem 34-Jährigen zunächst zu einem Streit gekommen sein. Am U-Bahnhof Leinestraße sollen die Männer den Zug verlassen haben.

Einer der drei Angreifer soll dem 34-Jährigen dann zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann stürzte daraufhin mit dem Kopf auf den Bahnsteig und blieb bewusstlos liegen. Die 47 Jahre alte Lokführerin der U-Bahn leistete bis zum Eintreffen von Rettungskräften erste Hilfe. Der 34-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, in der er sich noch immer befindet. Die Täter flüchteten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Angriff in Neuköllner U-Bahnhof: So beschreibt die Polizei die Täter

Beschreibung des ersten Tatverdächtigen:

ca. 18 bis 20 Jahre alt

etwa 175 bis 185 cm groß

kräftige Figur

kurze, dunkelblonde Haare, Koteletten

Bekleidung: schwarzes Basecap, grau-schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Sportschuhe

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:

ca. 18 bis 25 Jahre alt

etwa 180 bis 190 cm groß

sehr schlanke Figur

schwarzer Bart und kurze, schwarze Haare

Bekleidung: beigefarbene Schiebermütze, Sonnenbrille, braune Lederjacke, weißes Shirt, hellblaue Jeans, weiße Sportschuhe

Beschreibung des dritten Tatverdächtigen:

ca. 18 bis 20 Jahre alt

etwa 160 bis 165 cm groß

schlanke Figur

kurze, schwarze Haare

Bekleidung: rote Kapuzenjacke, graues T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Angaben zu deren Identität und/oder deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16, 10965 Berlin-Kreuzberg, unter der Telefonnummer (030) 4664-573319 oder (030) 4664-573300 (Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir5K33@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?