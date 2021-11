In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 16. November 2021.

Feuer in Wedding: 16 Personen gerettet

Im Keller eines sechsgeschossigen Wohnhauses in Wedding ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden 16 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus an der Müllerstraße gerettet - teils über Drehleitern und mit Brandfluchthauben. 13 Verletzte wurden in Kliniken gebracht. Das Feuer wurde anschließend unter Kontrolle gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Lage sei übersichtlich, das Feuer habe sich im Haus nicht weiter ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

#Brand im #Wedding

Aktuell brennt es im Keller eines 6-gesch. Wohnhauses in der Müllerstr. Brandbekämpfung und Personenrettung sind eingeleitet. 13 Personen sind von der Feuerwehr

gerettet worden. Wir sind mit 99 Kräften vor Ort. Update folgt… pic.twitter.com/2m8jLRuqhP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 16, 2021

Die Müllerstraße war am Morgen in Höhe Sellerstraße gesperrt. Die Buslinie 120 wurde umgeleitet.

Steglitz: Homophobe Beleidigung auf Bahnsteig

In Steglitz ist am Montag ein 29-Jähriger homophob beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann kurz nach 16 Uhr auf einem Bahnsteig des S-Bahnhofes Rathaus Steglitz stand und telefonierte auf Persisch mit seiner Schwester. Ohne erkennbaren Grund soll ein unbekannt gebliebener Mann auf ihn zugekommen sein, habe ihn angerempelt und ebenfalls in persischer Sprache homophob beleidigt. Anschließend soll der Unbekannte in eine S-Bahn in Fahrtrichtung Zehlendorf eingestiegen und weggefahren sein. Die Ermittlungen dauern an.

Senftenberg: Ein Toter nach Wohnungsbrand gefunden

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Wohnblock für altersgerechtes Wohnen in Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Montagnachmittag in einer Wohnung des Hauses im Niemtscher Weg aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Beim Löschen des Feuers fand die Feuerwehr in einer Wohnung den Toten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen 66 Jahre alten Anwohner. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identifikation des Toten dauerten an.

Das Feuer ging der Feuerwehrleitstelle in Cottbus zufolge nicht auf andere Wohnungen über. Die 36 weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.