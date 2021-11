Lichtenberg: Diesel-Diebe verursachen Feuerwehreinsatz

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 15. November 2021.

Friedrichsfelde: Diesel-Diebstahl geht schief

Im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde haben Diesel-Diebe in der Nacht zu Montag einen Feuerwehreinsatz verursacht. An der Gensinger Straße gelangte Diesel aus dem Tank eines Lkw, der am Straßenrand geparkt war. Die Einsatzkräfte stellten eine Manipulation am Tank fest. Nach ersten Erkenntnissen wurden wohl Diesel-Diebe bei ihrer Tat gestört, brachen ihr Vorgehen ab und flüchteten. Den Tank ließen die Täter geöffnet zurück. Der Treibstoff wurde durch vorbeifahrende Fahrzeuge weitergetragen oder lief durch Nebenstraßen in ein Wohngebiet. Ein Zugang zur Kanalisation musste gesichert werden, nachdem auch dort viele Liter in das Berliner Abwassersystem geflossen waren.

Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten das Leck am Tank des Lkw provisorisch schließen und sorgten mit einer Bindemittelsperre dafür, dass nicht weiterer Diesel in die Kanalistation gelangen konnte. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch am Morgen war die Gensinger Straße noch gesperrt, Buslinien wurden umgeleitet. Gegen 7.30 Uhr war der Einsatz beendet.

