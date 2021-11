Auf Flucht vor der Polizei: Audi-Fahrer rammt Einsatzwagen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 14. November 2021.

Audi rast in Polizeiwagen

In der Nacht zu Sonntag flüchtete ein mit drei Personen besetzter Audi auf der Waltersdorfer Chaussee in Rudow Richtung Innenstadt vor der Polizei. Auf der Neuköllner Straße Höhe Schönefelder Straße wollte die Besatzung eines Funkstreifenwagens den heranrasenden Pkw stoppen und stellte sich quer. Der Fahrer des Audi raste aber mit voller Wucht in den Einsatzwagen und schoss manövrierunfähig noch 80 Meter weiter in den Kreuzungsbereich der Groß-Ziethener-Chaussee. Umherfliegende Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn, darunter das Vorderrad des Einsatzwagens. Die Beifahrertür des Audi blieb in der Front des zerstörten Polizeifahrzeugs stecken. Ein weiterer Einsatzwagen rammte die offene Fahrertür des Fluchtwagens. Zwei Personen aus dem Audi konnten festgenommen werden, der dritte konnte zu Fuß flüchten. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden gesperrt.

Foto: Morris Pudwell

Mann stürzt von Stelle des Holocaust-Mahnmals mehrere Meter tief

Gegen 1.50 Uhr stürzte ein Mann von einer der 2711 Betonstelen des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Mitte mehrere Meter in die Tiefe. An der unbeleuchteten Stelle wollte der Mann vermutlich auf den Boden springen, sah aber nicht, dass es an dieser Stelle etwa zehn Meter nach unten zu einem Notausgang führt. Unter dem Mahnmal liegt der Ort der Information, der die Verfolgung und Vernichtung der Juden Europas dokumentiert. Der Mann wurde gerettet und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Schacht des Notausgangs, in den der Mann stürzte.

Foto: Morris Pudwell

