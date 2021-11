In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 11. November 2021.

Mitte: Unbekannter dringt per Wanddurchbruch in Bank ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Donnerstag an der Friedrichstraße in Mitte in die Filiale einer Bank eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens gegen 3.30 Uhr die Auslösung der Alarmanlage der Bankfiliale fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin die Geschäftsräume ab, in denen sich jedoch niemand mehr aufhielt. In einem Büro der Filiale stellten die Polizisten einen Wanddurchbruch fest, der groß genug war, dass jemand hindurchsteigen konnte. Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts. Die Ermittlungen dauern an.

Flughafen BER: Betrunkener Passagier beißt Polizisten

Bundespolizisten haben am Mittwochabend einen aggressiven Reisenden am Flughafen BER festgenommen. Zuvor war er wegen Trunkenheit von seinem Flug nach Dublin ausgeschlossen worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen 17 Uhr wurde die Bundespolizei demnach auf einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann aufmerksam, der andere Flugreisende anpöbelte. Daraufhin begleiteten die Beamten den 28-Jährigen zum Ausgang des Terminals. Währenddessen beleidigte er die Bundespolizisten und weigerte sich, den Flughafen zu verlassen. Der junge Mann widersetzte sich den Aufforderungen der Beamten, indem er sich mit Tritten und Schlägen gegen die Maßnahmen wehrte. Bei der Fesselung des Mannes fügte er einem der Beamten eine Bisswunde an der Hand zu. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 28-Jährigen ein und übergab den Mann an die Brandenburger Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Der Bundespolizist konnte nach einer ambulanten Versorgung seiner Bissverletzung den Dienst fortsetzen.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Mann zieht bei S-Bahn-Kontrolle Luftdruckgewehr

Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend einen Mann vorläufig fest, der zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Bahnhof Westkreuz mit einer Waffe bedroht hatte. Gegen 20.30 Uhr hatten die Sicherheitskräfte den Mann zum Verlassen einer S-Bahn aufgefordert, als der 66-Jährige plötzlich ein Luftdruckgewehr aus seinem Rucksack zog. Einer der Bahnmitarbeiter nahm ihm die Waffe ab und hielt ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten die nicht geladene Waffe sicher. Einen Waffenschein konnte der Mann nicht vorweisen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Bundespolizisten auch zwei Messer und stellten sie sicher. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Nach Fahndung: Gesuchter Verdächtiger stellt sich

Nach einer öffentlichen Fahndung hat sich ein mutmaßlicher Räuber gestellt. Wie die Polizei mitteilte, habe sich am Montag ein Rechtsanwalt beim ermittelnden Kommissariat gemeldet und mitgeteilt, dass sein Mandant sich in einem Online-Artikel einer Zeitung erkannt habe und sich stellen möchte. Der Anwalt und der 21-Jährige erschienen dann am Mittwoch bei der Polizei.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 16. Februar 2020 nachts auf einem Kinderspielplatz in der Lichtenrader Straße in Neukölln einen 25-Jährigen beraubt zu haben. Sein Mittäter soll dem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Dieser ist der Polizei bereits bekannt.

S-Bahn Berlin: Signalstörung behoben - Zugverkehr läuft wieder

Wegen einer Signalstörung zwischen Charlottenburg und Westkreuz war der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Zoologischer Garten und Grunewald am Donnerstag eineinhalb Stunden lang unterbrochen. Zur weiträumigen Umfahrung wurden Fahrgäste gebeten, die Verkehrsmittel der BVG sowie die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen.

Zusatz zur Signalstörung #S3, #S5, #S7, #S9: Bitte zur Umfahrung auf die BVG ausweichen. Z.B. Bus M49 zwischen Zoologischer Garten und Olympiastadion. Über unseren Routenplaner werden auch alternative Fahrtmöglichkeiten angezeigt: https://t.co/Dr3yH6WaER https://t.co/VxebbqS4ek — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 11, 2021

Die Signalstörung ist behoben, meldete die S-Bahn am Donnerstagmittag. Der Zugverkehr sei wieder durchgehend aufgenommen worden. Noch könne es allerdings zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen.

Friedrichshain: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Friedrichshain erlitt am Mittwochabend eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 77Jahre alte Dame gegen 19.50 Uhr die Fahrbahn der Hauptstraße/Markgrafendamm bei roter Fußgängerampel betreten haben. Dabei wurde sie vom Mercedes eines 45-Jährigen erfasst. Die Frau erlitt eine schwere Verletzung am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Hauptstraße in Richtung Karlshorster Straße für den Fahrzeugverkehr bis gegen 20.30 Uhr gesperrt, wovon auch Buslinien der BVG betroffen waren.

Festnahmen in Berlin und Hamburg: Millionen-Betrug mit Corona-Hilfen

Weil sie zu Unrecht und bandenmäßig organisiert monatelang Corona-Hilfen des Bundes in Millionenhöhe beantragt haben sollen, sind in Hamburg und Berlin fünf Menschen in Haft genommen worden – davon vier in der Hanse- und einer in der Bundeshauptstadt. Sie sollen auf illegale Art und Weise Subventionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro beantragt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg am Donnerstag mitteilten.

Im Zuge der Ermittlungen waren ab Mittwochfrüh bis in die Vormittagsstunden von etwa 140 Polizisten in beiden Städten 18 Objekte durchsucht und die fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Etwa 25 Beamtinnen und Beamten waren dabei in Berlin im Einsatz, wo drei Razzien stattfanden. "Zusammenhänge zum Bereich der klassischen organisierten Kriminalität werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht angenommen", sagte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Mitte: In Auto eingebrochen - Festnahme

Ein Autoeinbrecher ist in der vergangenen Nacht in Mitte festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachteten drei Zeugen gegen 0.55 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße/Annenstraße, wie der 24-Jährige die Scheibe eines VW eintrat. Alarmierte Polizisten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er keine Gegenstände aus dem Auto. Die Polizisten brachten den Mann in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übergeben wurde, das die Ermittlungen übernommen hat.

Neukölln: Mit 118 km/h über die Grenzallee

Der Besatzung eines Zivilstreifenwagens fiel in der vergangenen Nacht ein VW Golf auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Britz unterwegs war. An der Kreuzung Buschkrugallee / Grenzallee / Karl-Marx-Straße bemerkten die Beamten gegen 0.40 Uhr den 21 Jahre alten Fahrer, der mit quietschenden Reifen von der Karl-Marx-Straße in die Grenzallee einbog, wobei das Heck seines Fahrzeugs immer wieder kurzzeitig ausbrach. Die Polizisten folgten dem Mann und zeichneten seine Fahrt per Video auf. Nachdem dieser die Grenzallee mit mindestens 118 km/h bei erlaubten 50 km/h entlangfuhr, eine Rot zeigende Ampel missachtete und in rasanter Fahrweise im Baustellenbereich einen BVG-Bus überholte, wurde er in der Neuköllnischen Allee gestoppt und überprüft. Das Fahrzeug des Mannes und sein Führerschein wurden ebenso beschlagnahmt wie ein in dem Golf gefundenes, verbotenes Messer. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.

Mitte: Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Hauptbahnhof in Mitte zwei Diebe festgenommen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, bemerkten Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr, wie zwei Frauen einer Reisenden beim Einstieg in einen Zug die Geldbörse aus dem Rucksack entwendeten. Die Diebe entnahmen das Bargeld und warfen das Portemonnaie anschließend weg.

Die Bundespolizisten nahmen die beiden Taschendiebe fest. Bei der Durchsuchung der 18- und 23-Jährigen fanden die Beamten das gestohlene Bargeld in Höhe von zehn Euro. Die Reisende hatte größere Summen an Bargeld gesondert verstaut, so dass die beiden Diebinnen es nicht bemerkten. Bereits am Dienstag hatte das Duo versucht, eine Reisende beim Einstieg in den Zug zu bestehlen. Anschließend gelang es den beiden, zunächst zu flüchten.

Nun wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl eingeleitet. Im Laufe des Tages werden die beiden Frauen einem Haftrichter vorgeführt.

A100: 12 Kilometer Stau nach Unfall

Die Staukarte um 9.18 Uhr.

Foto: VIZ Berlin

Für viele Berlinerinnen und Berlin war der Weg zur Arbeit am Donnerstag eine besondere Geduldsprobe. Nach einem Unfall in Höhe Kaiserdamm Süd war die Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Neukölln zeitweise gesperrt.

Weiterhin ist auf der #A100 in Richtung Neukölln nur 1 Spur nach einem #Unfall Höhe Kaiserdamm-Süd frei. Durch den Rück-#Stau auf die #A111 wurde der #Flughafentunnel #gesperrt. Wartezeit ca. 50 Min. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 11, 2021

Der Stau reichte nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale am Morgen bis zum etwa zwölf Kilometer entfernten Tunnel Ortskern Tegel der A111. Der Flughafentunnel und der Tunnel Britz waren zeitweise gesperrt. Eine Live-Verkehrskarte können Sie hier einsehen.

Charlottenburg: Mann bei Attacke schwer verletzt

Bei einer Attacke auf zwei junge Männer in der Nacht zu Donnerstag in Charlottenburg wurde einer der beiden Angegriffenen schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich das Duo gegen 2 Uhr zunächst vor einem Café in der Kantstraße mit zwei unbekannten Frauen gestritten haben. Als die beiden 23- und 19-Jährigen weitergingen, sollen sie am Savignyplatz von zwei Männern eingeholt worden sein. Einer soll dann den Jüngeren in den Schwitzkasten genommen, der andere den Älteren mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem wurde der 23-Jährige getreten. Nach dem Übergriff seien die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Kurfürstendamm geflüchtet. Während der Festgehaltene unverletzt blieb und nicht behandelt werden musste, brachten Rettungskräfte seinen Begleiter mit Hämatomen und Schwellungen im Gesicht ins Krankenhaus.

Friedrichshain: Mann von Taxi angefahren

Auf dem Markgrafendamm vor dem Bahnhof Ostkreuz wurde ein Mann von einem Taxi angefahren. Notärzte kümmern sich um den Verletzten.

Foto: Thomas Peise

In Friedrichshain wurde ein älterer Mann beim Überqueren einer Fahrbahn von einem Taxi angefahren. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend auf dem Markgrafendamm vor dem Bahnhof Ostkreuz. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Hellersdorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf. Er war auf der Alten Hellersdorfer Straße mit einem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr beräumte die Unfallstelle.

A12: Lkw brennt auf der Autobahn aus - Fahrer stirbt

Einsatzkräfte der Feuerwerk sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Foto: Foto: Sappeck/BLP/dpa

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 12 nahe der Anschlussstelle Briesen (Landkreis Oder-Spree) bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Mittwoch in Fahrtrichtung Berlin aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Stauende auf und schob zwei weitere Sattelschlepper aufeinander. Das Fahrzeug, das laut Polizeiangaben mit Holz oder Spanplatten beladen war, fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der beiden vorderen Lkw blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die A12 war in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten nach Einschätzung der Polizei bis in die Nacht andauern. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.

