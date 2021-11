Lkw brennt auf der Autobahn aus: Fahrer stirbt nach Unfall

Der Mann fuhr in Fahrtrichtung Berlin auf ein Stauende auf und schob zwei weitere Sattelschlepper aufeinander. Unfallursache unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwerk sind an einer Unfallstelle im Einsatz.

Frankfurt/Oder. Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 12 nahe der Anschlussstelle Briesen (Landkreis Oder-Spree) bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Mittwoch in Fahrtrichtung Berlin aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Stauende auf und schob zwei weitere Sattelschlepper aufeinander. Das Fahrzeug, das laut Polizeiangaben mit Holz oder Spanplatten beladen war, fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der beiden vorderen Lkw blieben unverletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die A12 war in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten nach Einschätzung der Polizei bis in die Nacht andauern. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.

