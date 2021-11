Berlin-Charlottenburg: Schließfächer in Bank aufgebrochen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 10. November 2021.

Charlottenburg: Schließfächer in Bank aufgebrochen - Einbrecher flüchten mit Beute

Unbekannte sind am Dienstag in einem Schließfachraum einer Bank an der Uhlandstraße in Charlottenburg eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen die Männer gegen 17.20 Uhr noch während der Öffnungszeiten der Bankfiliale in den Raum ein und öffneten darin vier Schließfächer. Den Großteil der Inhalte nahmen sie an sich und flüchteten damit anschließend in unbekannte Richtung. Eine Mitarbeiterin der Bank bemerkte den Einbruch wenige Minuten später. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei hat Ermittlungen übernommen.

Schöneberg: Lauben brennen - zwei Verletzte

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz nach Schöneberg ausgerückt. Im Riemenschneiderweg brannten zwei Lauben. Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Wie die Behörde mitteilte, wurden ein Bewohner und eine Polizistin leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und in eine Klinik transportiert. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort.

#ESTUK Wir sind jetzt mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Bewohner und eine Angehörige der @polizeiberlin wurden leicht verletzt, vor Ort medizinisch versorgt und in eine Klinik transportiert. #Rettungsdienst — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 10, 2021

Flughafen BER: Riesenmuschel mitgebracht - bis zu 10.000 Euro Bußgeld

Nachdem Zollbeamte am Flughafen BER zwei Schalen einer geschützten Riesenmuschel im Gepäck gefunden haben, droht einer Familie ein hohes Bußgeld. Die Reiserückkehrer hätten die insgesamt 30 Kilogramm schweren Muschelschalen aus dem Urlaub in Kenia mitgebracht, teilte das Hauptzollamt in Potsdam mit.

Bis zu 10.000 Euro müssen die Urlauber jetzt möglicherweise zahlen: Das Mitbringsel steht unter Artenschutz und hätte nach den Angaben vom Mittwoch beim Zoll angemeldet werden müssen. Es sei „kein Kavaliersdelikt“, geschützte Tiere nach Deutschland einzuführen, so ein Sprecher des Zolls. Die Muschelschalen wurden beschlagnahmt.

Nach Angaben des Hauptzollamts handelt es sich um Schalen der Großen Riesenmuschel (Tridacna gigas), die sich in den zwei Gepäckstücken befanden. Sie könne bis zu 140 Zentimeter groß werden.

Charlottenburg: Mit Tempo 254 über Stadtautobahn gerast

Der Besatzung eines Fahrzeugs zur Videomessung fiel in der Nacht zu Mittwoch in Charlottenburg-Nord ein Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Gegen 22.30 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte im Bereich zwischen Seestraßen-Brücke und Anschlussstelle Beusselstraße auf der A100 einen hochmotorisierten Audi RS6, der sehr schnell stadtauswärts fuhr. Im Bereich der Seestraßen-Brücke hatte der Mann nach deutlicher Beschleunigung einen links fahrenden Pkw von rechts überholt und dabei die Fahrstreifenbegrenzung zum Standstreifen benutzt.

Der Videomesswagen protokollierte anschließend eine gefahrene Geschwindigkeit von 254 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Abzüglich einer Toleranz von zehn Prozent können dem Fahrer noch 228 km/h zur Last gelegt werden. Der Mann, der auch nach der Messung weiterhin deutlich zu schnell unterwegs war, wurde in Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den 21-jährigen erwartet eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Dieser Straftatbestand ist bei derartiger Raserei auch möglich, wenn jemand alleine unterwegs ist. Sein Nachweis der Fahrerlaubnis war im Sommer abgelaufen, Das 450 PS-starke Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Flughafen BER: Gesuchter Drogendealer verhaftet

Bundespolizisten haben am Dienstag einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafen BER festgenommen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sei der 35-Jährige aus Madrid eingereist. Bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente wurde ermittelt, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz seit vergangenen März per Haftbefehl nach ihm suchte. Das Amtsgericht Konstanz hatte den deutschen Staatsangehörigen im Juni 2018 wegen des Handels, Herstellens oder der Abgabe bzw. des Besitzes nicht geringer Mengen Betäubungsmittel zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Bundespolizisten den 35-Jährigen an eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

Bahnhof Neukölln: Herrenloser Koffer - Polizeieinsatz

Die Polizei ist am Mittwochvormittag zu einem Einsatz an den Bahnhof Neukölln ausgerückt. Dort wurde ein herrenloser Koffer entdeckt. Wie sich herausstellte, ging von dem Gepäckstück keine Gefahr aus - es war leer. Während des Polizeieinsatzes fuhren die S-Bahnlinien S41, S42, S45, S46 und S47 ohne Halt durch. Das betraf auch die Züge der U7. Busse hielten nicht an der Station.

+++Aktuell+++

Aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes am Bhf. #Neukölln fahren dort die S-Bahnen durch und halten nicht am Bahnhof. Wir sind zusammen mit der @polizeiberlin im Einsatz. Verkehrsinfos bekommen Sie bei der @SBahnBerlin. https://t.co/5MIxbTAXqR — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) November 10, 2021

Mitte: Mann in Straßenbahn angegriffen und verletzt

Dienstagabend wurde ein Mann in einer Straßenbahn in Mitte angegriffen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war in einer Straßenbahn der Linie 56, die in der Mollstraße in Richtung Hackescher Markt unterwegs war, ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und einer etwa 30-köpfigen Gruppe Jugendlicher ausgebrochen. Aus der Gruppe heraus sei er mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, gab der Mann an. Weitere Personen aus der Gruppe sollen ebenfalls auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. An der Haltestelle Mollstraße/ Prenzlauer Allee verließ ein Teil der Gruppe die Straßenbahn. Auch der 28-Jährige stieg aus. Dabei erhielt er einen weiteren Schlag gegen den Kopf,stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Gruppe entkam. Nachdem er das Bewusstsein zurückerlangt hatte, begab er sich zusammen mit Zeugen des Angriffs zu einer Polizeidienststelle. Er litt unter Schmerzen am ganzen Körper und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung aufgenommen wurde.

A10: Betrunkener Autofahrer fährt auf Stauende auf - Verletzte

Ein betrunkener Autofahrer hat nach Polizeiangaben am Dienstagabend eine Massenkarambolage auf der Autobahn 10 verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 53-Jährige auf dem Berliner Ring in der Nähe von Seeberg (Landkreis Märkisch-Oderland) auf ein Stauende auf und verursachte so einen Unfall mit insgesamt elf Fahrzeugen. Der Autofahrer und eine weitere Fahrerin im Alter von 56 Jahren kamen in ein Krankenhaus. Sieben Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 250.000 Euro.

Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch stand der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss: Ein Atemalkoholtest ergab demnach bei ihm einen Wert von 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neukölln: Hakenkreuz an Hauswand gesprüht

Die 28-jährige Mieterin bemerkte am Dienstagabend an der Hauswand eines Mehrfamilienhaus in der Gielower Straße in Britz (Neukölln) direkt neben ihrem Garten ein mit Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz. Gegenüber der Polizei berichtete sie von einer weiteren Straftat: Anfang Oktober habe ihr Bruder sie besucht, beide saßen im Garten und unterhielten sich auf Hebräisch, als eine unbekannt gebliebene Person durch die Hecke hindurch einen Reizstoff versprüht haben soll. Das habe bei den Geschwistern zur Reizung der Atemwege geführt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen und prüft einen Zusammenhang.

Neukölln und Steglitz: Brandkommissariat ermittelt zu angezündeten Fahrzeugen

In der Albrechtstraße in Steglitz brannte ein Mini.

Foto: Pudwell

Nach mehreren Autobränden im Süden von Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Anwohnerinnen bemerkten zunächst am späten Dienstagabend einen brennenden Wagen vor ihrem Fenster in der Albrechtstraße in Steglitz, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Polizei löschten demnach das Feuer. Kurz darauf meldete ein Anwohner ein weiteres brennendes Auto in der Neuköllner Hermannstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr erstickten die Flammen, die auch einen danebenstehenden Wagen beschädigten.

In Neukölln brannte ein Auto.

Foto: Pudwell

Bei keinem der beiden Brände wurde jemand verletzt. Nach den Angaben vom Mittwochmorgen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen.

Charlottenburg: Paar beleidigt

Ein Paar alarmierte die Polizei am Dienstagabend nach Charlottenburg. Die beiden Männer (29 und 21) gaben an, dass sie am Stuttgarter Platz handhaltend entlangliefen, als sie in Höhe der Leonhardtstraße von einem Mann homophob beleidigt wurden. Der 38-Jährige soll kurz zuvor als Beifahrer aus einem Fahrzeug ausgestiegen und mit dem Fahrer in ein nahegelegenes Lokal gegangen sein. Dort trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an und stellten seine Personalien fest. Der 38-Jährige bestritt die Beleidigung und erstattete seinerseits eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung.

Spandau: Senior fährt gegen Baum - schwer verletzt

Bei einem Unfall in befuhr ein 80-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto die Niederneuendorfer Allee in Hakenfelde in Richtung Hennigsdorf. Aus bisher noch nicht geklärten Umständen kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten das Autodach entfernen, um den Schwerverletzten aus dem Auto zu retten. Er kam in ein Krankenhaus.

Kreuzberg: Kellerverschläge brennen - Wohnhaus vorübergehend unbewohnbar

In Kreuzberg musste ein Wohnhaus aufgrund eines Brandes vorübergehend geräumt werden. Es habe am Dienstag im Keller des Hauses gebrannt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, hat aber Schäden an den Versorgungsleitungen hinterlassen. Vorübergehend ist das Haus nun nicht bewohnbar, für alle Bewohnerinnen und Bewohner wurde nach Angaben der Polizei eine Unterkunft gefunden. Verletzt wurde niemand.

Es brannten 3 Kellerverschläge mit starker Verrauchung von 4 Treppenaufgängen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wir sind mit 90 Kräften vor Ort. Derzeit wird belüftet und geschaut, ob es allen Bewohner n gut geht. pic.twitter.com/G52cFic9qI — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 9, 2021

Prenzlauer Berg: Fußgänger wird überrollt

Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist im Prenzlauer Berg von Berlin von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige habe am späten Dienstagnachmittag nach Zeugenaussagen stark torkelnd die Storkower Straße betreten und sich dort auf den Boden gelegt, teilte die Polizei mit. Kurz darauf überfuhr ihn ein Auto. Nach den Angaben vom Mittwoch reanimierten Rettungskräfte den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

Prenzlauer Berg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Radfahrerin als Zeugin gesucht

Im Zusammenhang mit einem Unfall am 31. Oktober in Prenzlauer Berg (Pankow), bei dem ein 51 Jahre alter Kradfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei eine Radfahrerin als Zeugin. Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr an der Danziger Straße kurz vor der Kreuzung Greifswalder Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Motorradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Danziger Straße, als kurz vor dem Kreuzungsbereich ein Pkw dicht an ihm vorbeigefahren sein soll. Dadurch geriet der 51-Jährige gegen eine Erhöhung, die den Fahrstreifen von einer Fahrradspur trennt, und stürzte. Der Kradfahrer kam mit schweren Verletzungen an einem Bein und diversen Hautabschürfungen ins Krankenhaus, in dem er bis heute behandelt wird. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des Pkw entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Reinickendorf: Mitarbeiter orten Diebesgut - Polizei nimmt Büroeinbrecher fest

Nach einem Büroeinbruch in Reinickendorf ist Dienstag früh ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Mitarbeitende eines Bürogebäudes an der Waldstraße stellten gegen 6 Uhr fest, dass diverse elektronische Gegenstände aus den Büroräumen entwendet wurden. Die Ortung der Gegenstände führte die Ermittler zu dem 34-Jährigen, bei dem die entwendeten Objekte gefunden und beschlagnahmt werden konnten. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Brieselang: Lkw rast in Baustelle - drei Verletzte

Ein Sattelschlepper ist auf der B5 zwischen Berlin und Nauen ungebremst in einen Wagen der Straßenmeisterei gefahren. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Fahrer des 40-Tonners hatte auf der Bundesstraße bei Brieslang (Landkreis Havelland) nicht rechtzeitig die rechte Spur gewechselt, die dort zu dem Zeitpunkt wegen Baumschnittarbeiten gesperrt war, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw-Fahrer wurde demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso ein Arbeiter, der gerade Laub zusammengekehrt hatte. Es bestehe keine Lebensgefahr. Ein weiterer Arbeiter in einem Kran hatte sich noch festhalten können und wurde nur leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Nach den Angaben vom Mittwoch kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Wegen umfangreicher Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in Richtung Nauen am Mittwochnachmittag weiterhin gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach Polizeiangaben hatte der Lkw-Fahrer eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Baustellenbereich missachtet.

Landkreis Barnim: Auto fährt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

In der Nacht zu Mittwoch sind zwei junge Männer bei einem Autounfall im Landkreis Barnim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe das Auto auf der Landstraße 30 zwischen Bernau und Werneuchen zunächst einen Baum gestreift und sei dann gegen einen weiteren gefahren. Sowohl der 27-jährige Fahrer als auch der 26 Jahre alte Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Ob Alkohol im Spiel war, werde laut Polizei derzeit geprüft.

