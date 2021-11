Mitte: Kosmetik für mehr als 2000 Euro beschlagnahmt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 9. November 2021.

Neukölln: Brand auf dem Bahnsteig der S-Bahn

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Dienstag kam es an oder in einem Backshop auf dem Bahnsteig des S-Bahnhof Hermannstraße (Neukölln) zu einem Brand. Die Brandursache wird ermittelt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Neukölln: Geldautomat widersetzt sich einem Raubversuch

Gegen 2.25 Uhr gingen bisher unbekannte Täter in einer Postbank-Filiale in Britz (Neukölln) sehr dilettantisch vor, um vermutlich einen Geldautomaten öffnen zu wollen. Offenbar wurde Benzin in den Automaten gefüllt, eine Spur mit Benzin zum Eingangsbereich gelegt und angezündet. Der Automat blieb geschlossen, das Feuer erlosch von allein. Der komplette Vorraum der Filiale roch stark nach Benzin. Die Feuerwehr belüftete den Raum. Mit Wärmebildkameras wurden eventuelle Glutnester gesucht. Erst Ende Oktober war in der gleichen Filiale ein Automat erfolgreich gesprengt worden.

Foto: Morris Pudwell

Reinickendorf: Sieben Wasserbüffel aus Gehege in Tegeler Forst ausgebüchst

Sieben Wasserbüffel sind in der Nacht zu Dienstag aus ihrem Gehege im Tegeler Forst ausgebüchst und durch Hermsdorf (Reinickendorf) spaziert. Wie die Polizei am Morgen mitteilte wurden die Büffel nach vierstündigem Spaziergang gegen 4.00 Uhr am frühen Dienstagmorgen wieder in ihr Gehege im Tegeler Forst gebracht. Verletzt wurde von den großen Tieren niemand, lediglich ein Vorgarten wurde von ihnen zerfressen.

Am vergangenen Sonnabend waren die Büffel noch am angestammten Platz.

Foto: Claudia Liebram

Jüterbog: Schwerverletzter bei Unfall zwischen Laster und Mähfahrzeug

Auf der B101 bei Jüterbog ist ein 63-Jähriger bei einem Auffahrunfall zwischen einem Laster und einem Mähfahrzeug der Straßenmeisterei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige mit seinem Laster am Montag auf das Mähfahrzeug aufgefahren und dabei im Führerhaus eingeklemmt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 120.000 Euro.

Rettungskräfte der Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz

Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Mitte: Brand in Kaufhaus am Alexanderplatz

Gut eine Woche nach einem Feuer im Galeria Kaufhof am Alexanderplatz in Mitte hat es dort erneut gebrannt. Wie die Feuerwehr am frühen Montagabend mitteilte, wurde das Gebäude evakuiert. Im Keller des Kaufhof-Warenhauses habe ein halber Kubikmeter Textilien gebrannt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Das Feuer sei durch die Sprinkleranlage gelöscht worden. Kriminalpolizisten untersuchten im Anschluss vor Ort, wie es zu dem Brand gekommen sein könnte, so ein Sprecher der Polizei.

Anders als bei einem Feuer am 30. Oktober brach das Feuer diesmal nach den Angaben nicht in einem Verkaufsraum aus. Vor gut einer Woche waren drei Menschen verletzt worden, als es im vierten Stock des Warenhauses brannte. Die Polizei hatte damals einen 26-Jährigen festgenommen. Er soll auf der Etage, auf der unter anderem Heimtextilien und Haushaltswaren verkauft werden, Gegenstände angezündet haben. Aufgrund einer entsprechenden Erkrankung wurde er laut Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Steglitz: Lkw fährt Radfahrerin an und verletzt sie schwer

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Steglitz lebensgefährlich verletzt worden. Zuerst hatte die "BZ" berichtet. Der Polizei zufolge hatte die 78-jährige Frau das Fahrrad an der Ecke Schloßstraße und Grunewaldstraße vor dem Einkaufszentrum "Das Schloss" an der Ampel über die Fahrbahn der Grunewaldstraße geschoben. Dabei wurde sie von einem anfahrenden Lkw erfasst und geriet unter die Front des Lasters. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer soll einen Schock erlitten haben. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Unfallstelle musste für die Ermittlungen gesperrt werden, es kam zu langen Staus auf der Schloßstraße und Umgebung.

Friedrichshain: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in Friedrichshain wurde der Fahrradfahrer am Montagmittag gegen 13.20 Uhr schwer verletzt. Das teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Autofahrer die Straße der Pariser Kommune in Fahrtrichtung Rüdersdorfer Straße. Zeugen des Unfalls gaben bei der Polizei an, der Radfahrer sei aus einer Ausfahrt oder einer Parklücke in den fließenden Verkehr gefahren, ohne auf die anderen Verkehrsteilnehmer zu achten. Dabei stieß er mit dem Pkw zusammen, stürzte und wurde schwer verletzt. Der Fahrradfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zeugen gaben auch an, dass der Fahrradfahrer den Eindruck gemacht hatte, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Spandau: Pkw gerät in Brand

An der Rauchstraße in Spandau ist am Montagnachmittag ein Pkw aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde nach ersten Angaben von vor Ort niemand.

Ein Auto geriet an der Rauchstraße in Spandau in Brand. Verletzt wurde niemand.

Foto: Thomas Peise

