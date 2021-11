In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 8. November 2021.

Bei einem Unfall in Biesdorf entstand an einem Mercedes-Fahrzeug Totalschaden.

Friedrichshain: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Hinterhauses. Die zwei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, darunter auch ein Polizist mit einer Rauchgasvergiftung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Biesdorf: Kleinwagen fährt in Luxuslimousine - Totalschaden

Gegen 22.50 Uhr verlor der Fahrer eines Citröen C3 auf einem schnurgeraden Teil der Köpenicker Straße in Biesdorf die Kontrolle über seinen Kleinwagen, geriet in den Gegenverkehr und rammte dabei eine Mercedes-Luxuslimousine, an der Totalschaden entstand. Der Citröen prallte an dem Mercedes ab und schoss nach rechts über den Bürgersteig, nur knapp an einer Laterne vorbei, in den Vorgarten eines Einfamilienhauses.

Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Personen verletzt. Mindestens eine davon kam in ein Krankenhaus. Während der einstündigen Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Köpenicker Straße zwischen Apollofalterweg und Kreuzschnabelstraße vollständig gesperrt. Die Buslinien X69, 108, 169 und 190 wurden umgeleitet.

Der Unfallverursacher landete mit seinem Citroen in einem Vorgarten.

Foto: Morris Pudwell

Kreuzberg: Mann bei Streit ins Bein gestochen

Ein Mann ist am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter den 40-Jährigen gegen 6.20 Uhr in der Adalbertstraße angesprochen und ihn aufgefordert, den Ort zu verlassen. Da der Mann der Forderung nicht nachkam, habe der Kontrahent ihn am Bein verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Oranienstraße. Rettungskräfte stellten bei dem 40-Jährigen eine Stichverletzung fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da eine homophobe Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

