In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 7. November 2021.

Spandau: Mit Metallrohr auf Polizistin eingeschlagen

Eine Polizistin ist am Sonnabend in Spandau bei einem Einsatz schwer verletzt worden. Sie kam zur stationären Beobachtung in eine Klinik, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten waren gegen 21.40 Uhr wegen einer Ruhestörung an die Müllerstraße verständigt worden. Als die Einsatzkräfte bei dem Mieter klingelten, habe dieser aus der Wohnung geäußert, dass sich die Polizei entfernen solle und er alle töten werde. Er habe dann die Tür plötzlich geöffnet und eine Beamtin mit einem Metallrohr attackiert. Mehrfach habe er ihr gegen den Kopf und die Arme geschlagen. Unter Einsatz von Pfefferspray sei der 51-Jährige entwaffnet und festgenommen worden.

Rettungskräfte brachten die Polizistin mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus. Dem Festgenommenen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen. Aufgrund seines Gemütszustandes veranlasste eine Ärztin dessen Aufnahme in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.

Tiergarten: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit Polizeiwagen

Drei Polizisten sind am Sonnabend in Tiergarten (Mitte) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Beamten waren gegen 20.50 Uhr mit ihrem Einsatzwagen in der Kurfürstenstraße in Richtung Burggrafenstraße unterwegs, als ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer nach links in die Keithstraße abbog und den Einsatzwagen erfasste. Die Beamten verletzten sich leicht am Kopf und einer zudem an einem Bein. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass der Autofahrer betrunken war, führten weitere Beamte einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde beschlagnahmt. In einem Polizeigewahrsam wurden seine Personalien aufgenommen. Die drei verletzten Polizisten setzten ihren Dienst nach ambulanten Behandlungen in einem Krankenhaus fort. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die Ermittlungen.

Friedrichshain: Mann tritt Außenspiegel ab und verletzt Autofahrer

In Friedrichshain hat ein Mann am Sonnabend ein Auto beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Autofahrer zuvor gehupt haben, weil der Fußgänger die Mühlenstraße trotz roter Ampel überquert haben soll. Der Passant habe dann den Außenspiegel abgetreten. Als der Autofahrer ausgestiegen war und sich als Polizist zu erkennen gab, sei der Mann davongelaufen. Der Beamte außer Dienst habe die Verfolgung aufgenommen. In der Tamara-Danz-Straße habe der Mann den Polizisten mit einer Glasflasche mehrfach auf den Kopf geschlagen.

Mit Hilfe weiterer Passanten gelang es dem Beamten den 23-Jährigen festzuhalten und alarmierten Einsatzkräften zu übergeben. Der Polizist erlitt zwei Platzwunden am Kopf. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt. Er hat sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu verantworten.

Kreuzberg: Mann bei Streit ins Bein gestochen

Ein Mann ist am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, habe ein Unbekannter den 40-Jährigen gegen 6.20 Uhr in der Adalbertstraße angesprochen und ihn aufgefordert, den Ort zu verlassen. Da der Mann der Forderung nicht nachkam, habe der Kontrahent ihn am Bein verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Oranienstraße. Rettungskräfte stellten bei dem 40-Jährigen eine Stichverletzung fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da eine homophobe Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Schöneberg: Maskenverweigerer beleidigt Ehepaar

Polizisten haben am Sonnabend einen 39-Jährigen in Schöneberg festgenommen, der zuvor zwei Männer mit Gegenständen beworfen, bedrängt und homophob beleidigt haben soll. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll das Ehepaar den 39-Jährigen in der U1 am U-Bahnhof Uhlandstraße mit einer Geste auf die Maskenpflicht hingewiesen haben. Daraufhin habe sich der Mann zu den beiden 53 und 57 Jahre alten Männern begeben. Um einer Eskalation zu entgehen, wechselten die beiden am U-Bahnhof Kurfürstendamm den Waggon. Der Tatverdächtige soll ihnen gefolgt sein und sie nach dem Ausstieg am U-Bahnhof Wittenbergplatz mit entstempelten Fahrscheinen und einem Feuerzeug beworfen sowie homophob beleidigt haben.

Nachdem der Tatverdächtige die beiden Männer im Anschluss auch noch bedrängt haben soll, alarmierten diese die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Er wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Körperverletzung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde der augenscheinlich alkoholisierte Mann erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Staatsschutz übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Charlottenburg: Einbruch in Discounter gescheitert - Festnahme

Ein 33-Jähriger, der versuchte in ein Geschäft in Charlottenburg einzubrechen, ist am Sonnabend von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Passanten den Mann dabei beobachtet, wie er gegen 23 Uhr mit einem Straßenschild versuchte, die Schiebetür eines Discounters in der Nürnberger Straße einzuschlagen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er in Richtung Augsburger Straße. Zwischenzeitlich alarmierte Polizisten entdeckten den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Er kam in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt.

Karlshorst: Seniorin im Hausflur überfallen

Eine 79-Jährige ist am Sonnabend in Karlshorst (Lichtenberg) überfallen worden. Als die Frau gegen 18.35 Uhr das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Wildensteiner Straße betrat, sei sie von einem Mann attackiert worden. Dieser habe versucht, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Als schließlich der Trageriemen riss, flüchtete der Verdächtige mit seiner Beute, konnte aber kurz darauf in der Nähe von Polizisten gestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde der 30-Jährige der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Biesdorf: Unbekannte beschmieren Mahnmal an NS-Zwangsarbeiterlager

Ein Mahnmal beim ehemaligen NS-Zwangsarbeiterlager Kaulsdorfer Straße in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) ist von Unbekannten mit Farbe besprüht worden. Die Schmierereien an der Bismarcksfelder Straße wurden am Sonnabend gegen 16 Uhr entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf zwei Poller sowie den Steinboden vor Informationstafeln zu dem Gedenkort wurde demnach die Zahl 88 gesprüht. Die 88 steht in der rechtsextremen Szene als Code für „Heil Hitler“, weil der Buchstabe H das achte Zeichen im Alphabets ist. Die Beamten machten die Schmierereien unkenntlich. Der genaue Zeitpunkt der Farbattacke war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Liebenwalde: Brand in Einfamilienhaus - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Liebenwalde (Kreis Oberhavel) ist hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Ortsteil Neuholland am Samstag jedoch niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Brand. Das Einfamilienhaus sei nun unbewohnbar, sagte der Sprecher. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die nahe gelegene Bundesstraße B167 etwa vier Stunden lang voll gesperrt werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

