Gesundbrunnen: Sechs Verletzte bei Brand in Wohnhaus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 6. November 2021.

Gesundbrunnen: Sechs Menschen bei Brand in Wohnhaus schwer verletzt

Sechs Menschen, darunter vier Kinder, sind in Folge eines Wohnungsbrandes in der Grüntaler Straße in Gesundbrunnen (Mitte) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte am frühen Morgen ein Kinderwagen im Erdgeschoss des Gebäudes aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Brand wurde gelöscht, bevor es sich ausbreiten konnte. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es brannte ein Kinderwagen im Treppenraum im EG eines 5-gesch. Wohngebäudes. Dabei verrauchte der gesamte Treppenraum. Der Brand war schnell gelöscht, Treppenraum belüftet. 6 Personen wurden mit #Brandfluchthauben in Sicherheit gebracht und kamen in Kliniken. Nach 2h Einsatzende. pic.twitter.com/9Zcr21BBvq — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 6, 2021

Neukölln: Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Bei einem Unfall in Neukölln wurden mehrere Menschen verletzt.

Foto: Pudwell

In Gropiusstadt (Neukölln) hat sich in der vergangenen Nacht ein Unfall ereignet. An der Kreuzung Kölner Damm / Johannisthaler Chaussee stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Informationen von vor Ort zufolge wurden drei Personen von Sanitätern behandelt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Neukölln: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto

Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte mit einem Auto.

Foto: Pudwell

Am Freitagabend ist es in Britz (Neukölln) zu einem Unfall zwischen einem E-Sooter-Fahrer und einem Auto gekommen. Informationen von vor Ort zufolge soll der E-Scooter-Fahrer vom Gehweg der Rungiusstraße unbedacht auf die Fahrbahn der Jahnstraße gefahren sein. Dort kollidierte er mit einem Autofahrer. Der E-Scooter-Fahrer stürzte. Er erlitt eine Gesichtsverletzung. Polizisten brachten ihn für eine Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle.

