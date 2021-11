Toter Diplomat vor russischer Botschaft in Berlin gefunden

Berlin/Moskau. Der Tod eines Mitarbeiters der russischen Botschaft in Berlin gibt Rätsel auf. Der 35-Jährige wurde laut eines „Spiegel“-Berichts bereits am Morgen des 19. Oktober gegen 7.20 Uhr leblos auf der Behrenstraße in Mitte vor dem Botschaftsgebäude gefunden. Er soll zuvor aus einem Fenster in einem der oberen Stockwerke des Gebäudes gestürzt sein. Reanimierungsversuche blieben demnach erfolglos.

Der Tote war laut des Berichts offiziell seit 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Deutschland akkreditiert, galt jedoch als getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Er soll außerdem mit einem hochrangigen FSB-Beamten verwandt gewesen sein, der in der Abteilung für Terrorismusbekämpfung arbeitet.

Die wird von westlichen Nachrichtendiensten mit dem sogenannten „Tiergartenmord“ im Sommer 2019 in Verbindung gebracht. Damals wurde ein Georgier im Kleinen Tiergarten in Moabit erschossen, der Prozess vor dem Berliner Kammergericht läuft.

Toter Diplomat: Botschaft erlaubt keine Ermittlungen

Wie der Mann zu Tode kam, bleibt ein Geheimnis. Da er Diplomatenstatus besaß, kann die Berliner Staatsanwaltschaft nicht von sich aus ermitteln und die Leiche obduzieren. Die Botschaft stimmte dem nicht zu, sprach gegenüber dem Spiegel von einem „tragischen Unfall“ und soll den Toten bereits nach Russland überführt haben.