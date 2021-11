Hellersdorf: SUV-Fahrer erfasst Fußgänger vor U-Bahnhof

In Berlin-Hellersdorf hat es am Freitagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein SUV-Fahrer erfasste einen Fußgänger.

Berlin. In Hellersdorf hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fußgänger wurde auf der Louis-Lewin-Straße in Höhe des U-Bahnhofs von einem SUV-Fahrer erfasst. Der Fahrer soll laut ersten Angaben der Polizei gegen 8 Uhr ins Schleudern geraten, auf den Gehweg gefahren und an der Wand des U-Bahnhofs zum Stehen gekommen sein. Dabei wurde eine Person eingeklemmt.

Informationen von vor Ort zufolge musste die Feuerwehr den Fußgänger befreien. Wie die Feuerwehr gegenüber der Morgenpost mitteilte, wurde die Person vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum Geschlecht des Verletzten machten weder Polizei noch Feuerwehr Angaben. Informationen von vor Ort zufolge soll es sich um eine Frau handeln.

Die Louis-Lewin-Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Riesaer Straße gesperrt. Der lilafarbene SUV wurde abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Tödlicher Unfall in Brandenburg: SUV-Fahrer überfährt Familie auf Gehweg

In Schildow (Landkreis Oberhavel) starb eine 60-Jährige, nachdem sie von einem SUV erfasst wurde.

Foto: dpa

Erst am vergangenen Wochenende hatte es im brandenburgischen Schildow (Landkreis Oberhavel) einen Unfall mit einem SUV gegeben. Der Mann war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und über die Bordsteinkante auf den Gehweg geraten. Dabei fuhr er in eine Familie mit Kinderwagen. Die 60 Jahre alte Großmutter starb noch am Unfallort. Ihr zweijähriges Enkelkind erlitt laut Polizei leichte Kopfverletzungen, der 36 Jahre alte Vater eine Beinfraktur.

Der Unfallfahrer wurde in das nahe gelegene Unfallklinikum Berlin/Buch gebracht, wo er starb, wie eine Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg sagte. Um die Hintergründe des Unfalls zu klären, habe die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt, sagte die Polizeisprecherin. Der Sachschaden wurde mit etwa 30.000 Euro beziffert.

SUV-Unfall auf der Invalidenstraße - Prozess läuft

Aktuell läuft ein Prozess gegen einen SUV-Fahrer, der am 6. September 2019 in Berlin eine Ampel gerammt, sich mehrfach überschlagen und dabei wartende Menschen auf dem Gehweg erfasst hatte. Vier Menschen starben, darunter ein dreijähriger Junge.

Der 44 Jahre alte Fahrer solle einen epileptischen Anfall gehabt haben, teilte die Polizei damals mit. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Er hätte demnach aus gesundheitlichen Gründen nicht am Steuer des schweren Wagens sitzen dürfen, so die Ankläger.