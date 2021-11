71-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Tram

Berlin. Zehn Tage nach einem Unfall mit einer Tram in Berlin ist ein 71-Jähriger am Donnerstag gestorben. Der Senior war im Stadtteil Hellersdorf vor eineinhalb Wochen von einer Straßenbahn erfasst und dabei zunächst schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Überqueren der Gleise bemerkte er offenbar die herannahende Tram nicht. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Unfall nicht verhindern. Der 71-Jährige war in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

( dpa )