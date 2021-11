In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 5. November 2021.

A10: Geisterfahrer verursacht Unfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf dem westlichen Berliner Ring zwischen Werder und Großkreuz (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen fuhr der Fahrer eines Kleintransporters kurz vor Mitternacht in der falschen Richtung auf die Autobahn auf und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, der schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn Richtung Norden war an der Unfallstelle nach Schätzung der Polizei bis in den frühen Morgen hinein gesperrt.

Lichterfelde: Zwei Autos brennen

In Lichterfelde brannten Autos.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist gegen 1.50 Uhr in ein Wohngebiet in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) verständigt worden. Dort brannten zwei geparkte Pkw an der Réaumurstraße vollständig aus. Die Löscharbeiten dauerten knapp 60 Minuten. Die Réaumurstraße war zwischen Osdorfer Straße und Landweg gesperrt. Die Busline N88 war davon betroffen. Es wird Brandstiftung vermutet.

Mitte: Autos brennen in einer Tiefgarage eines Hotels

In einer Tiefgarage in Mitte brannten Autos.

Foto: Pudwell

In einer Tiefgarage eines Hotels in der Zimmerstraße in Mitte haben in der vergangenen Nacht zwei Autos gebrannt. Informationen von vor Ort zufolge waren die Fahrzeuge an verschiedenen Stellen geparkt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei weitere Pkw durch das Feuer beschädigt. Das Hotel sei kontrolliert worden, Personen seien nicht gefährdet gewesen. Die Tiefgarage wurde abschließend belüftet. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz.

Köpenick: Baugerüst an einem ehemaligen Lebensmittelladen stürzt ein

Ein Gerüst in Köpenick war eingestürzt.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Einsatz an die Wendenschloßstraße in Köpenick ausgerückt. Dort war gegen 20.50 Uhr ein Baugerüst an einem ehemaligen Lebensmittelladen umgestürzt. Die Straßenbahnlinie 62 war in beiden Richtungen während des gesamten Feuerwehreinsatzes unterbrochen. Auch die Polizei war vor Ort.

