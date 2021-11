Berlin-Spandau: Dementer Senior verlässt Heim und wird seitdem vermisst

Klaus-Dieter Schmidt hat am 3. November unbemerkt eine Pflegeeinrichtung in Spandau verlassen. Nun wird nach ihm gesucht.

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Klaus-Dieter Schmidt um Hilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Mannes. Der 79-Jährige verließ am 3. November 2021 gegen 20.20 Uhr unbemerkt die Pflegeeinrichtung in der Schönwalder Straße (Spandau). Dort sei er erst vor Kurzem eingezogen. Klaus-Dieter Schmidt ist dement, orientierungslos und reagiert nur, wenn er angesprochen wird. Selbstständig spricht der Mann niemanden an, informierte die Polizei.

So wird Klaus-Dieter Schmidt beschrieben:

ungefähr 1,70 Meter groß

schlank

grauweiße Haare

Vollbart

Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeanshose und einer blauen Jeansjacke mit Fell als Innenfutter.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Herrn Klaus-Dieter Schmidt seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2, in der Charlottenburger Chaussee 75, in Berlin-Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle.