Berlin-Friedrichshain: Vermeintlicher Pfleger beraubt 94-Jährige

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 4. November 2021.

Friedrichshain: Seniorin in Heim beraubt – Tatverdächtiger festgenommen

Eine 94 Jahre alte Dame ist am Mittwoch in einem Seniorendomizil in Friedrichshain beraubt worden. Ein 36 Jahre alter Mann gab sich der Seniorin gegenüber als Pfleger aus und verschaffte sich Einlass in ihre Wohnung. Er forderte sie auf, ihre Wertgegenstände zu zeigen, damit er prüfen könne, ob diese in Gänze vorhanden seien. Als die Frau dies verweigerte, entriss ihr der Tatverdächtige einen am Arm getragenen Armreif gewaltsam. Dabei erlitt die Frau Hämatome und Hautabschürfungen. Außerdem blutete sie aus einer Wunde, die entstand, als ihr der Mann eine Kanüle aus dem Arm zog. Der Mann flüchtete, drei Pflegekräfte - durch Hilferufe der Seniorin aufmerksam geworden - verfolgten ihn. Ein zufällig in der Nähe anwesender Oberkommissar nahm ebenfalls die Verfolgung auf und konnte den Taverdächtigen festnehmen. Die Seniorin erhielt ihren Schmuck zurück und wurde im Domizil von Pflegekräften betreut.



Mitte: Kassiererin eines Bekleidungsgeschäfts beraubt

In Gesundbrunnen wurde am Mittwochnachmittag eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts beraubt. Nach Angaben der 18-Jährigen trat gegen 17.35 Uhr ein Mann in den Kassenbereich der Filiale an der Badstraße und tat so, als ob er ein Kleidungsstück bezahlen wollte. Plötzlich soll der Unbekannte eine Schusswaffe auf die Kassiererin gerichtet und Geld gefordert haben. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige aus dem Geschäft in Richtung U-Bahnhof Gesundbrunnen. Die Angestellte blieb unverletzt.

Union Berlin gegen Feyenoord: Polizeieinsatz in Kreuzberg

Union Berlin gegen Feyenoord: Polizeieinsatz in Kreuzberg

Foto: Morris Pudwell

Vor dem Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend ist die Stimmung in Berlin angespannt, es kam bereits zu mehreren Zwischenfällen. Am Mittwochabend rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in Kreuzberg aus. Szenekundige Beamte aus den Niederlanden, die eng mit der Berliner Polizei zusammenarbeiten, konnten an der Gneisenaustraße / Mehringdamm sogenannte "Ultras" feststellen. Von den knapp 130 Personen flüchteten mindestens 20 Personen, konnten aber im Bereich der Blücherstraße, ungefähr 300 Meter entfernt, festgehalten werden. Nahezu alle festgestellten Personen kamen ins Gewahrsam. Union Berlin gegen Feyenoord - Unruhen in Berlin: Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail