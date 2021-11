Auto stößt mit Linksabbieger zusammen: Paar schwer verletzt

Berlin. In Berlin-Buckow ist ein älteres Ehepaar bei einem Zusammenstoß von zwei Autos schwer verletzt worden. Der 82 Jahre alte Fahrer wollte mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag auf der Marienfelder Chaussee, Ecke Quarzweg links abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde das Auto von einem entgegenkommenden Wagen gerammt und anschließend gegen ein parkendes Auto geschleudert. Der 21 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Das 82-Jährige und seine 80 Jahre alte Frau kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann wird intensivmedizinisch betreut.

( dpa )