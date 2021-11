S-Bahn-Würger: Berliner Polizei fahndet mit Phantombild

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Der Gesuchte soll am Donnerstag, den 19. August 2021, gegen 15.20 Uhr einen Fahrgast in der S-Bahn der Linie 1 in Richtung Frohnau mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Als der 61-Jährige daraufhin die Notbremsung des Zuges veranlassen wollte, betätigte er versehentlich die Notentriegelung der Fahrzeugtür. Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll den Mann daraufhin gewürgt und versucht haben, ihn aus dem fahrenden Zug zu stoßen. Nur durch die Gegenwehr des Angegriffenen und einem eingreifenden Zeugen gelang dies nicht.

Der Gesuchte soll in Begleitung einer Frau gewesen sein und zwei schwarze Hunde mit sich geführt haben.

S-Bahn-Würger: So beschreibt die Polizei den Täters

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

ca. 30 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

kräftige, muskulöse Statur

dunkelblondes, kurzes Haar

trägt möglicherweise den (Spitz-)Namen „Basti“

Beschreibung der Begleiterin:

ca. 30 Jahre alt

165 bis 170 cm groß

glattes, langes, rot oder rosa gefärbtes Haar

Die Polizei fragt:

Wer hat den Sachverhalt beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

Wer hat die Tat gefilmt oder Fotos gefertigt?

Wer kennt den Gesuchten oder seine Begleiterin und kann Hinweise zu ihren Identitäten und Aufenthaltsorten geben?

Wer kennt eine Person, die Ähnlichkeit mit dem Phantombild aufweist?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911222, per E-Mail unter lka112-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.