Berlin-Köpenick: Linienbus der BVG rast in Tram-Haltestelle

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 3. November 2021.

In Berlin-Köpenick krachte ein BVG-Bus in ein Wartehäuschen an einer Tram-Haltestelle.

Köpenick: Linienbus der BVG außer Kontrolle

Spektakulärer Unfall mit einem Linienbus der BVG an der Müggelheimer Straße in Köpenick: Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer eines BVG-Busses am Dienstag gegen 20 Uhr offenbar die Kontrolle über seinen tonnenschweren Gelenkbus, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in den Haltestellenbereich der Tram. Dabei fuhr er auf 65 Metern Geländer, Schilder, Teile eines Wartehäuschens und einen beleuchteten Werbeträger um.

Nach ersten Informationen von vor Ort hatte der Busfahrer medizinische Probleme. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste in dem Bus blieben unverletzt, auch sonst wurde offenbar niemand ernsthaft verletzt. Bei dem Unfall entstanden am Bus und an der Haltestelle hoher Sachschaden. Der Bus konnte unter schwierigen Bedingungen geborgen werden. Die Unfallstelle war nach drei Stunden geräumt.

