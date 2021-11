Wedding: Brand in Pflegeheim – Bewohner stirbt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 2. November 2021.

Am Abend ist es in Glienicke/Nordbahn im Landkreis Oberhavel zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen. Das Gebäude wurde nahezu komplett zerstört.

Glienicke/Nordbahn: Gasexplosion zerstört Einfamilienhaus

Bei einer Gasexplosion ist ein Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) am Montagabend völlig zerstört worden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben bei dem Unglück am Montagabend unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da aus den stark beschädigten Leitungen weiterhin Gas ausströmte, drohte in den späten Abendstunden zunächst weiter Explosionsgefahr. Die Feuerwehr richtete vorübergehend einen Sperrkreis ein, der den Umkreis des Hauses bis zum Eintreffen von Experten sichern sollte.

Lehnin: Brennendes Kinderheim löst Großeinsatz aus

Ein brennendes Kinder- und Jugendheim in Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Die Bewohner blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Neun Kinder wurden demnach vor Ort betreut.

Der Brand sei in der Küche einer separaten Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die genaue Ursache des Brandes ist aber weiter unklar. Das zweite Obergeschoss des Gebäudes brannte den Angaben zufolge aus, sodass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.

Fast zwei Dutzend Fahrzeuge der Feuerwehr, mehrere Rettungswägen und die Notfallseelsorge waren zunächst kurz nach 18.00 Uhr zu dem Brand ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an.

