In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 1. November 2021.

Blaulicht-Blog Wedding: Brand in Pflegeheim – zwei Menschen in Lebensgefahr

Wedding: Brand in Pflegeheim – zwei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Wedding (Mitte) sind mehrere Menschen verletzt worden – zwei von ihnen lebensgefährlich. In der Nacht zum Montag sei aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Bewohner des Zimmers wurden demnach gerettet, erlitten aber schwere Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Bei ihnen bestand Lebensgefahr, wie der Sprecher sagte. Zu Alter und Geschlecht machte er zunächst keine Angaben.

In einem #Pflegeheim in #Wedding brannte es in einem Zimmer. Rund 40 Personen wurden in Sicherheit gebracht. 2 Menschen erlitten schwere, 3 weitere leichte Verletzungen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. #EStuk pic.twitter.com/jAEBb4ODyU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 1, 2021

Drei weitere Menschen seien leichter verletzt und insgesamt 40 Bewohner der betroffenen Etage in Sicherheit gebracht und medizinisch betreut worden. Der Brand, der auf das Zimmer begrenzt blieb, wurde gelöscht. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gesundbrunnen, Neukölln und Märkisches Viertel: Polizei im Einsatz gegen Halloween-Randalierer

In Berlin ist die Polizei in der Halloween-Nacht an mehreren Orten gegen randalierende Feiernde vorgegangen. So gab es in den Bereichen Gesundbrunnen, Neukölln und Märkisches Viertel mehrere entsprechende Einsätze, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag sagte. Die Randalierenden hätten häufig Böller und Pyrotechnik geworfen, auch mit Eiern sei auf die Beamten gezielt worden. Es sei zwar eine arbeitsreiche Nacht für die Polizei gewesen, die Ausschreitungen hätten sich jedoch bislang im Rahmen gehalten, sagte der Sprecher. „Typisch Halloween in Berlin, aber ohne Höhepunkte“, lautete seine Zwischenbilanz.