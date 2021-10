Berlin-Kreuzberg: Mann mit Messer in den Rücken gestochen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 31. Oktober 2021.

Ein Mann ist am Sonnabend bei einer Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in der Dudenstraße in Kreuzberg mit einem Messer verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt eine Stichverletzung im Rückenbereich. Lebensgefahr soll nicht bestehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 31-Jährige war mit einem ihm bekannten 27-Jährigen gegen 20.50 Uhr in der Shisha-Bar in Streit geraten. Die Auseinandersetzung habe sich nach draußen verlagert. Dort soll der 27-Jährige mit einem Messer auf den 31-Jährigen losgegangen sein. Ein Gast griff ein und versuchte, den 27-Jährigen von weiteren Attacken abzuhalten. Er wurde leicht an der Hand verletzt. Der 27-Jährige ergriff die Flucht. Am späten Abend wurde er dann vor seiner Wohnung festgenommen.

Oberschöneweide: Frau stürzt während Halloween-Party auf Boot in die Spree

Eine Halloween-Party auf einem Boot in Treptow-Köpenick ist in der vergangenen Nacht zeitweise zu einem echten Horror geworden. Nachdem das Party-Boot mit rund 40 Gästen kurzzeitig an der Schnellerstraße in Oberschöneweide angelegt hatte, wurde beim Weiterschippern auf der Spree Richtung Köpenick gegen 22 Uhr bemerkt, dass eine Frau fehlte. Die 35-Jährige war offensichtlich über Bord gegangen, weil ihr Rucksack und das Handy noch da waren. Nach einer stundenlangen Suchaktion von Polizei und Feuerwehr meldete sich die Frau plötzlich per Telefon. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Neukölln: Shisha-Bars und Späti durchsucht

In Neukölln sind am Samstagabend mehrere Sisha-Bars und ein Späti durchsucht worden. Informationen von vor Ort zufolge wurde in einem Geschäft an der Donaustraße Heroin gefunden. In einer anderen Lokalität wurde ein illegales Glücksspielgerät entdeckt.

An der Harzer Straße wurde ein Geschäft geschlossen. Dort soll Marihuana gefunden und ein Elektroschocker getarnt als Taschenlampe sichergestellt worden sein. Gegen eine Person sei ein Haftbefehl vollstreckt worden. Zudem habe es dort Verstöße gegen die Corona-Regeln, das Tabaksteuergesetz und gegen das Pfandgesetz gegeben. Auch sei es zu Schwarzarbeit gekommen.

Auch in der Schierker Straße wurde ein Geschäft durchsucht. In der Wildenbruchstraße endete der Einsatz in einem Späti. Der Laden war in der Vergangenheit wegen diverser Verstöße aufgefallen. An der Aktion waren das Landeskriminalamt, Polizei, Ordnungsamt, Zoll und Finanzamt beteiligt.

Schöneberg: Mann vor Club mit Stuhl geschlagen und getreten

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht bei einer Auseinandersetzung in Schöneberg schwer verletzt worden. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Der 39-Jährige war gegen 2.15 Uhr mit einem Unbekannten in einer Diskothek in der Hauptstraße in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf den Gehweg. Dort soll der 39-Jährige von mehreren Unbekannten unter anderem mit einem Stuhl geschlagen und getreten worden sein. Die Polizei wurde verständigt. Vor Ort überprüften die Beamten die Personalien der Beteiligten. Ein 40-Jähriger wurde festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).

Mitte: 26-Jähriger nach Brand im Kaufhaus am Alex festgenommen

Nach einem Brand in einem Kaufhaus am Alexanderplatz in Mitte hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen. Er sei aufgrund einer entsprechenden Erkrankung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag mit. Der Mann soll am Samstag im vierten Stock des Kaufhof-Warenhauses in der Abteilung mit Heimtextilien und Haushaltswaren Feuer gelegt haben. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Dahlem: 13-jähriges Mädchen steigt aus Bus aus und wird angefahren

Ein Mädchen ist am Sonnabend in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfasste eine 83 Jahre alte Autofahrerin die 13-Jährige, als diese aus dem Bus ausgestiegen war und die Pacelliallee vor dem Bus überquerte. Das Mädchen prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte. Rettungskräfte brachten das Kind mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Kreuzberg: Auto brennt - Verdacht auf Brandstiftung

Auf einem Mieterparkplatz am Segitzdamm in Kreuzberg hat am Sonntagmorgen ein Auto gebrannt. Eine Anwohnerin hatte die Flammen an einem Hyundai mit Hybridantrieb gegen 5.20 Uhr bemerkt. Kurz zuvor habe die Zeugin zwei laute Knallgeräusche wahrgenommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Fahrzeuge, ein BMW und ein Skoda, die neben dem Hyundai geparkt waren, wurden durch die Hitzentwicklung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Schmargendorf: Wohnung brennt durch Feuer eines Fernsehers

In der Wohnung eines fünfgeschossigen Wohnhauses in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, die vier Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, teilte der Lagedienst der Feuerwehr mit. Ein Fernsehgerät war demnach am Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe auf andere Einrichtungsgegenstände übergegriffen, hieß es. Die Bewohner mussten vorerst in einer anderen Wohnung untergebracht werden.

Triglitz: Jugendliche sterben bei Autounfall - vier Schwerverletzte

Ein Autowrack steht am Fahrbahnrand. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall nahe Triglitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen.

Foto: Christian Guttmann/Brandenburg News 24 /dpa

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall nahe Triglitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen - etwa im selben Alter - wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Michendorf: Jugendlicher ohne Führerschein rast Polizeikontrolle davon

Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat sich bei Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Wagen des 17-Jährigen - ein Mietauto - in der Nacht zu Sonntag kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch der Verdächtige drückte aufs Gaspedal.

Mit Hilfe von weiteren Kräften konnte der Wagen nach einer knappen halben Stunde in Niemegk gestoppt werden. In dem Volkswagen Polo saßen laut Polizei sechs Menschen - vier von ihnen gelang die Flucht. Der 17 Jahre alte Fahrer und der 16 Jahre alte Beifahrer konnten gestellt werden. Eine Suche mit einem Fährtenhund blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oberhavel: Zug stößt mit Transporter zusammen - Mutter und Sohn sterben

Nach dem schweren Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Transporter im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) mit zwei Toten gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Bei den Getöteten handelt es sich um die 65 Jahre alte Fahrerin des Transporters und ihren 31 Jahre alten Sohn, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag. Eine Obduktion der Beiden solle demnach am Montag durchgeführt werden. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Basdorf: Geldautomat gesprengt - Suche mit Hubschrauber ohne Erfolg

Unbekannte Räuber haben in einem Wohngeschäftshaus in Basdorf (Landkreis Barnim) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag Bargeld und flohen mit ihrem Auto Richtung Berlin, wie die Polizei mitteilte. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber blieb demnach ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es konnten diverse Spuren gesichert und Zeugenaussagen festgehalten werden, hieß es.

