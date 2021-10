Berlin: Halloween-Party auf Boot - Frau geht über Bord

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 31. Oktober 2021.

Oberschöneweide: Frau stürzt während Halloween-Party auf Boot ins Wasser

Eine Halloween-Party mit bis zu 50 Menschen auf einem Boot ist in der vergangenen Nacht zeitweise zu einem echten Horror geworden. Nachdem das Party-Boot kurzzeitig an der Schnellerstraße in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) angelegt hatte, wurde beim Weiterschippern Richtung Köpenick bemerkt, dass eine Frau fehlte. Die Person war offensichtlich über Bord gegangen, weil ihr Rucksack und das Handy noch da waren.

Gäste stehen am Partyboot. Die Einsatzkräfte beratschlagen sich.

Foto: Pudwell

Party-Gäste verständigten daraufhin die Feuerwehr. Sie konnten aber nicht sagen, wo die Frau ins Wasser gestürzt oder ob sie überhaupt über Bord gegangen war. Die Feuerwehr rückte mit Rettungswagen, Boot und einem Drohnenteam an. Neben der Feuerwehr waren auch Helfer des ASB Wasserrettungsdienstes Berlin mit Booten vor Ort. Außerdem suchte die Polizei mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach der vermissten Frau. Während der Suche mussten die Party-Gäste an Land von Sanitätern betreut werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Suche nach der Frau wurden die Partygäste an Land von Sanitätern betreut.

Foto: Pudwell

Erst nach Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Es gab einen Anruf - und zwar von der vermissten Frau. Informationen von vor Ort zufolge meldete sie sich aus einer Wohnung in Mitte. Es stellte sich heraus, dass sie sich selbst gerettet hat. Sie soll es in ihrem Halloween-Kostüm geschafft haben, an Land zu schwimmen. Danach soll sie sich zu der Wohnung einer Freundin begeben haben, welche mehrere Kilometer entfernt lag. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück auf der Halloween-Party kommen konnte.

Triglitz: Jugendliche sterben bei Autounfall - vier Schwerverletzte

Ein Autowrack steht am Fahrbahnrand. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall nahe Triglitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen.

Foto: Christian Guttmann/Brandenburg News 24 /dpa

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall nahe Triglitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen - etwa im selben Alter - wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte.

Der 17 Jahre alte Fahrer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Rettungskräfte fanden ihn und seinen 15 Jahre alten Beifahrer tot im Fahrzeugwrack. Die vier übrigen Insassen wurden per Rettungswagen und Hubschrauber mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich dort um ihre Angehörigen.

Nach Polizeiangaben hatte der 17-Jährige keinen Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail