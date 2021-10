In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 30. Oktober 2021.

Tempelhof: Mehrere Verletzte nach Unfall

In der vergangenen Nacht ist es in Höhe des U-Bahnhofs Paradestraße in Tempelhof zu einem Unfall gekommen. Bei dem Kreuzungscrash zwischen einem Audi-Fahrer und einem Taxi-Fahrer am Tempelhofer Damm wurden ersten Informationen zufolge vier Personen verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt. Drei Personen sollen im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert worden sein.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Tempelhofer Damm musste für knapp 60 Minuten vollgesperrt werden.

