In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 30. Oktober 2021.

Alexanderplatz: Kaufhof evakuiert - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Einsatz im Kaufhof am Alexanderplatz ausgerückt. In der vierten Etage des fünfgeschossigen Kaufhauses brannte Ware. Um 14.37 Uhr sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Haus sei evakuiert worden. "Der Brand wurde durch das Personal und die Sprinkleranlage gelöscht", twitterte die Feuerwehr. Fünf Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut. Drei Leichtverletzte kamen in ein Krankenhaus.

Der Einsatz ist für die Feuerwehr abgeschlossen. Die @polizeiberlin hat die Brandstelle übernommen. Von unserem Rettungsdienst wurden insgesamt 5 Menschen medizinisch betreut, 3 Leichtverletzte davon wurden in Krankenhäuser transportiert. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 30, 2021

Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer starken Verrauchung in dem Gebäude. Diese werde durch die Belüftungsanlage beseitigt. Das Kaufhaus blieb am Samstag geschlossen. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei nahm einen verdächtigen Mann fest. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, das Feuer gelegt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Oberhavel: Zug stößt mit Auto an Bahnübergang zusammen - zwei Tote

Ein Notarztwagen steht neben einem Zug an der Unfallstelle. Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto in Brandenburg sind am Samstagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Foto: Christian Guttmann/Tnn/dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) sind am Samstagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um die Insassen des Autos, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg sagte. Demnach ereignete sich der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang bei dem Ort Grieben. Der Zug soll den Wagen nach dem Zusammenprall mitgeschleift haben. Es handelte sich um einen Zug der Niederbarnimer Eisenbahn.

Schöneberg: Mann nach Streit in Rücken geschossen - Täter flüchtet

In Schöneberg ist am Freitag ein Mann angeschossen worden. Der 29-Jährige wurde im Rückenbereich verletzt. Die Verletzung befindet sich in der Nierengegend. Derzeit besteht keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 29-Jährige beim Verlassen eines Solariums an der Dominicusstraße von vier Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren angesprochen. Einer habe dabei die Konfrontation gesucht. Der 29-Jährige und der Mann wollten das Wortgefecht im angrenzenden Rudolph-Wilde-Park zu zweit fortsetzen. Die anderen drei unbekannten Männer blieben zurück. Im Park angekommen soll der Täter plötzlich von hinten in den Rücken des 29-Jährigen geschossen haben. Ein hinzugerufener Freund des Mannes brachte den Verletzten mit einem Taxi in das Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).

Charlottenburg: E-Scooter-Fahrer von abbiegender Taxi-Fahrerin erfasst

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Charlottenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kollidierte der 19 Jahre alte E-Scooter-Fahrer auf der Sophie-Charlotten-Straße mit einer Taxi-Fahrerin, die nach rechts in den Spandauer Damm abbog. Bei dem Zusammenstoß geriet der E-Scooter-Fahrer teils unter das Taxi. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen mit schweren Verletzungen am Rumpf in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Friedrichshain: Mann bei Raub schwer verletzt

In Friedrichshain ist am Freitag ein 58-Jähriger ausgeraubt und schwer verletzt worden. Der Mann wies schwere Verletzungen im Kopfbereich auf, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass zwei Männer ihm Schmuck entwendet haben. Ein 23 Jahre alter Zeuge hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er gegen 21 Uhr Schmerzensschreie von der Andreasstraße hörte. Als er dort angekommen war, sah er, wie sich zwei Männer mit dem 58-Jährigen ein Handgemenge lieferten. Als die Angreifer den Passanten bemerkten, seien sie davongelaufen. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Fahrer eines Kokstaxis festgenommen

In Neukölln ist am Freitag der Fahrer eines Kokstaxis festgenommen worden. Bei der Durchsuchung des Mannes sowie des Smarts wurden Bargeld und diverse Drogensubstanzen gefunden und beschlagnahmt. Auch die Wohnung des 23-Jährigen wurde durchsucht. Ein Zivilpolizist war auf den Smart-Fahrer aufmerksam geworden, weil er nervös wirkte. Daraufhin nahm er die Verfolgung auf und verständigte weitere Beamte. Der Smart-Fahrer fuhr in Richtung Columbiadamm weiter. Er hielt kurz darauf in Höhe der Schillerpromenade in zweiter Reihe an, um einen Mann einsteigen zu lassen. Dieser verließ an der Hasenheide das Fahrzeug wieder. Kurz darauf wurde er von den Polizisten befragt. Der 27-Jährige gab zu, dass er im Fahrzeug Drogen gekauft hatte. Der Smart-Fahrer konnte kurze Zeit später an der Selchower Straße angehalten und festgenommen werden. Seine Personalien wurden in einem Polizeigewahrsam aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Falsche Polizisten kontrollieren Autofahrer und nehmen ihm Geld ab

Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Kreuzberg von drei falschen Polizisten kontrolliert und um einen höheren Geldbetrag gebracht worden. Als der Mercedes-Fahrer auf der Schöneberger Straße in Richtung Askanischer Platz fuhr, bemerkte er ein ziviles Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht hinter sich. Er bog daraufhin in die Straße Hafenplatz ab und hielt am rechten Fahrbahnrand. Aus dem Opel näherten sich drei Männer mit Mund-Nasen-Schutz und gaben an, Polizisten zu sein.

Sie hätten den 48-Jährigen aufgefordert auszusteigen. Er sei dann von einem der drei Männer durchsucht und aufgefordert worden, alle mitgeführten Gegenstände herauszunehmen. Dabei handelte es sich unter anderen um einen höheren Geldbetrag. Die drei falschen Polizisten nahmen das Geld, die Fahrzeugpapiere und den Fahrzeugschlüssel des Mercedes an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Zehlendorf: Auto überschlägt sich - 83-Jährige schwer verletzt

Ein Auto hat sich am Freitag in Zehlendorf überschlagen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, verlor eine 83-Jährige gegen 18.50 Uhr die Kontrolle über ihr Auto, als sie von der Argentinischen Allee auf den Mexikoplatz fuhr. Zeugenaussagen zufolge kollidierte sie zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug, geriet anschließend auf die Fahrbahnmitte und überschlug sich mit ihrem Audi. Zeugen zogen die Seniorin aus ihrem Audi und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Unfallort für eine Stunde gesperrt bleiben. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.

Mitte: Taxifahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 55 Jahre alter Taxifahrer ist in der vergangenen Nacht in Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Außerdem entstand ein Sachschaden an drei Fahrzeugen. Den Aussagen der Unfallbeteiligten zufolge, wartete ein 30 Jahre alter Toyota-Fahrer an der Einmündung Invalidenstraße/Bergstraße an einer Fußgängerampel. Er wollte einem 38 Jahre alten Lexus-Fahrer, der vom Sophienfriedhof kam, die Möglichkeit geben nach links auf die Invalidenstraße abzubiegen.

Den Aussagen der Autofahrer zufolge soll ein 55 Jahre alter Taxifahrer auf der Invalidenstraße eine rote Ampel überfahren haben und mit dem Lexus kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls sollen die Autos gegen den wartenden Toyota des 30-Jährigen gestoßen sein. Der Taxifahrer wurde schwer an der Schulter verletzt. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb der Bereich rund 30 Minuten gesperrt.

Friedrichshain: Radfahrerin übersieht Radlader und stürzt

Eine Frau ist bei einem Unfall am Freitag in Friedrichshain schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war die Radfahrerin gegen 15.30 Uhr auf der Kynaststraße unterwegs. Hier soll die 39-Jährige einen Radlader übersehen haben, der dort eine Palette mit Baustoffen aufnehmen wollte. Der 30 Jahre alte Fahrer hätte noch versucht, durch Winken und Hupen auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen. Doch die Radfahrerin prallte gegen die Gabel des Radladers und stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen an der Hüfte in ein Krankenhaus. Der zuständige Polizeiabschnitt hat die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen.

Tempelhof: Mehrere Verletzte nach Unfall

Bei einem Unfall in Tempelhof wurden mehrere Menschen verletzt.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht ist es in Höhe des U-Bahnhofs Paradestraße in Tempelhof zu einem Unfall gekommen. Bei dem Kreuzungscrash zwischen einem Audi-Fahrer und einem Taxi-Fahrer am Tempelhofer Damm wurden ersten Informationen zufolge vier Personen verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt. Drei Personen sollen im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert worden sein.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Tempelhofer Damm musste für knapp 60 Minuten vollgesperrt werden.

Mitte: Betrunkene Frau beleidigt Sicherheitsdienst und attackiert Polizisten

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn und Polizisten sind in der vergangenen Nacht im S-Bahnhof Alexanderplatz in Mitte von einer betrunkenen 36-Jährigen beleidigt und angegriffen worden. Zuvor hatte die Frau Fahrgäste daran gehindert, den Fahrstuhl zu benutzen, indem sie ihre Tasche direkt vor die Tür stellte. Sicherheitsmitarbeiter wurden darauf aufmerksam und forderten die Frau auf, die Tasche wegzunehmen. Daraufhin soll sie schreiend eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes beleidigt haben.

Der angetrunkenen Frau wurde ein Hausverbot erteilt. Doch den Bahnhof wollte sie nicht verlassen. Als ein anderer Sicherheitsdienstmitarbeiter sie nochmals aufforderte, den Bahnhof zu verlassen, soll sie ihn ebenfalls beleidigt und angespuckt haben. Als sie in Richtung Ausgang geleitet wurde, habe sie sich dagegengestemmt und weiter geschrien. Polizisten kamen zur Unterstützung hinzu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten erteilten einen Platzverweis für den Bereich des Alexanderplatzes.

Da die 36-Jährige sich weiterhin weigerte, den Platz zu verlassen, ergriffen die Beamten die Arme der Frau und wollten mit ihr in Richtung Karl-Liebknecht-Straße gehen. Die Frau habe sich weiterhin so stark gewehrt, dass sie zu Boden gebracht werden musste, da sie immer wieder versuchte, mit ihrem Kopf in Richtung der Polizisten zu schlagen. Sie wurde vorläufig festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Während der Fahrt randalierte sie weiter und trat mehrfach gegen die Tür. Die 36-Jährige erwartet nun mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, mehrfache Beleidigung sowie tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen dauern an.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail