In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 29. Oktober 2021.

Zehlendorf: Auto und Führerschein eines Rasers beschlagnahmt

Die Polizei hat am Donnerstag das Fahrzeug und den Führerschein eines Mannes beschlagnahmt. Der 26-Jährige hatte zunächst einen zivilen Polizeiwagen von rechts überholt. Danach raste er stadtauswärts auf der A115. Er soll dabei mehrfach beschleunigt haben, auf andere Fahrzeuge dicht aufgefahren sein und öfter das Fernlicht eingeschaltet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Videomesswagen protokollierte eine gefahrene Geschwindigkeit von mindestens 187 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Als der Audi-Fahrer die Avus an der Anschlussstelle Spanische Allee in Zehlendorf verließ und auf den Rastplatz fuhr, überprüften ihn die Einsatzkräfte. Den Audi-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines verbotenen Autorennens.

Mitte: Radfahrerin fährt auf der falschen Seite und kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin

Zwei Frauen sind am Donnerstag in Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr eine 25 Jahre alte Radfahrerin auf der verkehrten Seite des Radwegs auf der Heinrich-Heine-Straße. Sie stieß mit einer entgegenkommenden 18 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin zusammen. Beide Frauen stürzten und wurden mit Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde außerdem ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw beschädigt.

Friedrichshain und Neukölln: Hausfassaden mit Farbe beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes haben in der vergangenen Nacht und am Freitagfrüh mehrere Farbschmierereien in Friedrichshain und Neukölln festgestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden gegen 23.30 Uhr Schriftzüge an Hauswänden in der Rigaer Straße und gegen 4 Uhr ein Symbol an einer Hauswand in der Friedelstraße entdeckt. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund hat der Staatsschutz übernommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail