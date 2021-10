Neukölln: Geld entrissen und Pfefferspray gesprüht: Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Räuber. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler ein Bild des bislang Unbekannten. Der Mann soll bereits am 16. Februar zwischen 1.45 und 2.15 Uhr auf einem Spielplatz an der Lichtenrader Straße in Neukölln einem 25-Jährigen Geld entrissen haben. Ein Mittäter, der bereits bekannt ist, soll dem 25-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, wodurch er leicht verletzt wurde.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/ oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Person geben?

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in 12249 Berlin, Eiswaldtstraße 18 unter den Telefonnummern (030) 4664-473314 und (030) 4664-473300 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.