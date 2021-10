Bei den Razzien gegen die Rockergruppierung Hells Angels wurde auch in Berlin-Weißensee ein Gelände durchsucht.

Organisierte Kriminalität Hells Angels: Razzien in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Berlin und Brandenburg gegen Mitglieder der Rockergruppierung Hells Angels vorgegangen. Sieben Beschuldigte wurden verhaftet, wie die Behörden mitteilten. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet. 230 Beamte sind laut Berliner Staatsanwaltschaft im Einsatz.

In Brandenburg gab es laut Polizei Durchsuchungen in sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund. Dort wurden drei Personen im alter von 38, 41 und 44 Jahren verhaftet. Es gebe zudem einen Haftbefehl gegen ein weiteres Clubmitglied. Dabei kamen auch Spezialeinheiten zum Einsatz.

Zu den vier Verhaftungen in Berlin gibt es noch keine näheren Angaben. In der Hauptstadt hätten die Ermittler unter anderem eine Werkstatt in Weißensee durchsucht, hieß es.

Einsatzkräfte der Polizei sichern das Gelände einer Autowerkstatt in Berlin-Weißensee.

Die Berliner Staatsanwaltschaft schrieb bei Twitter, es gebe 18 Durchsuchungsbeschlüsse und vier Haftbefehle, darunter wegen Handels mit Rauschgift, Waffen und Kriegswaffen.

Zur Bekämpfung der Rockerkriminalität vollstrecken derzeit 230 Einsatzkräfte der #PolizeiBerlin im Auftrag der #StaatsanwaltschaftBerlin in einem „EncroChat-Verfahren“ 18 Durchsuchungsbeschlüsse und 4 Haftbefehle u.a. wegen Handels mit Rauschgift, Waffen und Kriegswaffen. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) October 28, 2021

Razzien bei Hells Angels: Ermittler sichern Datenträger, Handys und Vermögenswerte

Die Razzien gehen auf die Auswertung sogenannter Encrochat-Daten zurück. Der besonders verschlüsselte Messenger-Dienst wird vor allem von Kriminellen genutzt. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es im vergangenen Jahr gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen. 60.000 Teilnehmer hätten den Chatdienst genutzt, weil es hieß, die Technik sei schwer zu knacken.

Den aktuellen Durchsuchungen seien mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen, so der Potsdamer Polizeisprecher. Ziel der Durchsuchungen seien Beweismittel wie Datenträger, Handys und Vermögenswerte, so der Potsdamer Polizeisprecher.

"Encrochat ist eine absolute Goldrube"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, teilte zu den Durchsuchungen mit: "Encrochat ist eine absolute Goldrube für die Sicherheitsbehörden, weil Kriminelle hier über Jahre vollkommen offen über Straftaten kommuniziert haben."

Dass sich unter den Nutzern auch Mitglieder der Hells Angels wiederfinden, könne niemanden überraschen, so der Sprecher weiter. Die Gruppierung sei eine "gefährliche Konstante in der organisierten Kriminalität", die auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecke.

Der Berliner SPD-Innenexperte Tom Schreiber schrieb bei Twitter: "Es ist erfreulich, dass aus den Encrochats weitere Personen aus der OK identifiziert werden können & Haftbefehle vollstreckt werden. Die Rockerkriminalität muss weiterhin im Blickpunkt bleiben."

Es ist erfreulich, dass aus den #Encrochats weitere Personen aus der OK identifiziert werden können & Haftbefehle vollstreckt werden. Die #Rockerkriminalität muss weiterhin im Blickpunkt bleiben. Ein guter Job von @polizeiberlin & @GStABerlin & @PolizeiBB . @BZ_NachtFloh — Tom Schreiber (@TomSchreiberMdA) October 28, 2021

In Brandenburg 60 Ermittlungsverfahren wegen Encrochat

In Brandenburg werden Ermittlungen gegen 60 Tatverdächtige auf Grundlage der Encrochat-Daten geführt, wie das Polizeipräsidium in Potsdam im Juli mitteilte. Diese stehen demnach in der Regel im Zusammenhang mit Drogendelikten.

So konnten 160 Kilogramm Marihuana, rund 6,3 Kilogram Amphetamin, fast 13 Kilogramm Crystal Meth, ein Kilogramm Kokain sowie andere Drogen sichergestellt werden. Außerdem wurden bei Durchsuchungen in der Vergangenheit Waffen, Munition und Vermögenswerte im Wert von rund 1,7 Millionen Euro sichergestellt. 24 Personen sitzen in Haft.

Die Berliner Strafverfolgungsbehörden bearbeiteten mit Stand Juli insgesamt 550 Verfahren und stellte in diesem Zusammenhang fast 100 Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel sicher.

Berliner Justiz bekommt mehr Personal für Encrochat-Verfahren

Das Berliner Landgericht wollte Anfang Juli die Anklage gegen einen mutmaßlichen Drogendealer auf Grundlage der Encrochat-Daten nicht zulassen. Nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft kassierte das Berliner Kammergericht den Beschluss Ende August und entschied, dass die Daten verwertet werden dürfen.

Beim Berliner Landgericht rechnet man daher mit 400 zusätzlichen Anklagen. Die Berliner Justizverwaltung kündigte zuletzt an, dass dass dieser Arbeitsbelastung mit drei bis fünf neuen Strafkammern begegnet werden soll.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kündigte nach der Razzia weitere umfangreiche Strafverfolgungen im Zusammenhang mit den entschlüsselten Encrochat-Daten. Zu erwarten sei noch eine „hohe Zahl“ von Encrochat-Verfahren, teilte seine Behörde mit. "Mit einer neuen Abteilung bei der Staatsanwaltschaft zu Encrochat-Verfahren und zusätzlichen Kammern am Landgericht reagieren wir nun auf die vielen Verfahren, die uns in den kommenden Jahren erreichen werden.“ Er betonte: „Die Berliner Staatsanwaltschaft erhöht den Verfolgungsdruck und zeigt: Straftaten lohnen nicht.“

