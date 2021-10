Hells Angels: Razzia in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Polizisten gehen am Donnerstagmorgen in Berlin und Brandenburg gegen Mitglieder der Rockergruppierung Hells Angels vor. Das berichtet die "B.Z.". Demnach sind gegen drei von vier Beschuldigte Haftbefehle vollstreckt worden. 130 Beamte seien im Einsatz, hieß es weiter.

In Brandenburg gebe es Durchsuchungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf, Güterfelde und Saarmund. In Berlin würden die Ermittler unter anderem eine Werkstatt in Hohenschönhausen durchsuchen.

Die Razzien gingen nach Angaben der Zeitung auf die Auswertung sogenannter Encrochat-Daten zurück. Der besonders verschlüsselte Messenger-Dienst wird vor allem von Kriminellen genutzt. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es im vergangenen Jahr gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen. 60.000 Teilnehmer hätten den Chatdienst genutzt, weil es hieß, die Technik sei schwer zu knacken, teilte die europäische Justizbehörde Eurojust im Juli 2020 mit.

