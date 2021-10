Wittstock: Mann nach Schlägen mit Klobürste aus Wohnung verbannt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 28. Oktober 2021.

Mitte: Unbekannter sticht Taxifahrer von hinten in Hals

Ein Taxifahrer ist von einem unbekannten Fahrgast in Mitte von hinten in den Hals gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte war demnach am frühen Donnerstagmorgen am Potsdamer Platz in das Taxi gestiegen und wollte damit in Richtung Tegel fahren. Wie es genau zu der Tat kam, war zunächst unklar.

Staaken und Britz: Keller brennen

In dem Keller eines Wohnhochhauses an der Obstallee in Staaken (Spandau) hat es gebrannt. Ein Bewohner des Hauses wurde von den Rettungskräften gesundheitlich betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Menschen seien nicht gefährdet gewesen.

Das Feuer in dem Haus in der Obstallee war aus noch nicht geklärter Ursache am Donnerstagmorgen in einem Clubraum und mehreren Kellerverschlägen ausgebrochen. Einrichtungsgegenstände hätten in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr löschte mit 65 Einsatzkräften. Die Löschtrupps waren mit Atemschutzgeräten unterwegs. Das Treppenhaus sei verraucht gewesen, hieß es.

#Brand in #Staaken in der #Obstalle

Aktuell brennt es in einem Wohnhochhaus im Keller. Es werden mehrere Brandstellen vermutet. Wir sind mit 65 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandbekämpfung wurde eingeleitet. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 28, 2021

Auch in einem Haus an der Pintschallee 1 in Britz (Neukölln) brannte es im Keller. Zwei Erwachsene und ein Kind wurden aus einer Wohnung im 1. Stock des Viergeschossers mit Fluchthauben ins Freie begleitet und von Rettungskräften in einem RTW untersucht. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

Foto: Morris Pudwell

Störung bei der S-Bahn: Anzeige bei der S41/S42 fehlerhaft

Aufgrund eines technischen Fehlers sind am Donnerstag die Daten in der Fahrplanauskunft für die Fahrten der Linien S41 und S42 fehlerhaft. Das meldet die S-Bahn Berlin am Donnerstagmorgen bei Twitter.

#S41, #S42 Aufgrund eines Fehlers in den IT-Systemen sind heute die Daten in der Fahrplanauskunft für die Fahrten der Linien S41 und S42 leider fehlerhaft. Info: pic.twitter.com/d8XxtIXJr3 — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 28, 2021

Podelzig: Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall

Ein 42-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße B 112 bei Podelzig (Markisch-Oderland) auf einen anderen Wagen aufgefahren und an den dabei erlittenen Verletzungen gestorben. Die 38-jährige Fahrerin des anderen Wagens und ihr 23-jähriger Begleiter kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Brandenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 42-Jährige verlor demnach nach dem Zusammenstoß am Mittwochabend die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Auch der andere Wagen fuhr gegen einen Baum. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Dallgow-Döberitz: 68-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 68-Jähriger ist auf der Bundesstraße B 5 bei Dallgow-Döberitz (Havelland) gegen einen Straßenbaum gefahren. Er starb an seinen dabei erlitten Verletzungen noch am Unfallort, wie das Einsatz- und Lagezentrum Brandenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Mittwochmittag kam, war zunächst noch unklar.

