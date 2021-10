Berlin: Mehrere Menschen bei Autounfall verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 27. Oktober 2021.

Britz und Hellersdorf: Unbekannte sprengen Geldautomat

In der Nacht zu Mittwoch alarmierten Zeugen die Berliner Feuerwehr und Polizei zur Postbank Filiale in der Gutschmidtstraße 29 - 31 in Britz (Neukölln). Zuvor hatten sie beobachtet, wie sich mehrere Menschen in der Filiale an einem Geldautomaten zu schaffen machten. Dann soll es eine heftige Detonation gegeben haben. Die Täter flüchteten mit einem Rollkoffer auf einen nahegelegenen Parkplatz und flüchteten mit einem Auto. Vor dem gesprengten Geldautomaten lagen noch viele Banknoten. Vor der Eingangstür der Postbankfiliale blieb ein Gullydeckel zurück, der auf dem Parkplatz fehlte. Obgleich die Scheibe der Bankfiliale keine Schäden aufwies, gelangten die Täter in den Innenraum, der um diese Zeit für gewöhnlich verschlossen ist.

In der Alten Hellersdorfer Straße (Hellersdorf) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten der Sparda-Bank.

Spandau: Mehrere Menschen bei Autounfall verletzt

Mehrere Menschen sind bei einem Autounfall an der Altonaer Straße, Ecke Grünhofer Weg in Spandau schwer verletzt worden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren zwei Autos in den Unfall verwickelt, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Drei Insassen wurden dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischem Werkzeug befreien. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

#Verkehrsunfall in #Spandau.

An der Altonaer Str. Ecke Grünhofer Weg gab es einen schweren Unfall. Es gibt mehrere Verletzte. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 26, 2021

Foto: Morris Pudwell

Tempelhof: SUV kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstagabend kam ein Fahrer an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Alt-Mariendorf (Tempelhof) mit seinem Mercedes-SUV nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf den Bürgersteig, erfasste eine Fußgängerampel und ein Straßenschild. Dabei gab der Mercedes Vollgas. Knapp 25 Meter, auf der anderen Straßenseite, weiter stoppte ihn eine parkender Elektro-Miet-SUV. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben war ihm schwarz vor Augen geworden und er konnte sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren. Es gab weder Passanten noch entgegenkommende Autos, so dass keine weiteren Personen verletzt wurden.

Foto: Morris Pudwell

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail