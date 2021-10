Frau verschwindet während Berlin-Besuch

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einer Frau um Mithilfe. Am Dienstag veröffentlichte die Behörde ein Foto der 32-Jährigen. Die Frau ist Serbin und zur Zeit zu Besuch in Berlin. Sie wurde am Sonntag, den 24. Oktober 2021, gegen 18.30 Uhr letztmalig am parkseitigen Ausgang des S-Bahnhofs Tiergarten gesehen.

Suzana Sain ist psychisch beeinträchtigt und benötigt täglich Medikamente. Sie ist ortsunkundig und der deutschen Sprache nicht mächtig. Zuletzt soll sie eine graue Stoffhose, eine schwarze Sweatshirt-Jacke und weiße Sportschuhe getragen haben. Bis auf ihren Ausweis soll die Frau keine weiteren persönlichen Gegenstände mit sich führen.

Personenbeschreibung:

circa 175 bis 180cm groß

braune, kurze Haare

braune Augen

korpulente Statur

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer hat die Vermisste nach ihrem Verschwinden am 24. Oktober 2021, gegen 18.30 Uhr, gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.