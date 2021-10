Berlin: Kellerverschläge in Plänterwald brannten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 26. Oktober 2021.

Charlottenburg: Verfolgungsjagd führt zu Unfall mit Polizeiwagen

Eine Verfolgungsjagd in Berlin hat für das flüchtige Auto und einen zivilen Polizeiwagen mit einem Unfall geendet. Die Beamten nahmen am späten Montagabend mit ihrem Wagen am Mehringdamm in Kreuzberg die Verfolgung eines verdächtigen Pkw auf, der zuvor mehrere rote Ampeln missachtet hatte, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte.

Schließlich konnte das Auto laut Polizei am Kurfürstendamm (Charlottenburg) gestoppt werden. Dabei wurden sowohl das Polizeifahrzeug als auch der verfolgte Wagen beschädigt. Zum genauen Unfallhergang ermittele die Polizei noch, sagte der Sprecher. Die fünf Insassen des flüchtigen Autos und auch die Beamten seien unverletzt geblieben.

