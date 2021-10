A100: Lange Staus nach Unfall auf der Stadtautobahn

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 26. Oktober 2021.

A100: Langer Stau nach Unfall auf der Stadtautobahn

Nach einem Unfall auf der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es am Dienstagvormittag zu einem langen Stau. Der Unfall ereignete sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Richtung Wedding in Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke. Zwischenzeitlich war nur eine Spur frei. Mittlerweile konnte ein weiterer Fahrstreifen freigegeben werden. Dennoch müssen Autofahrer weiterhin mit Behinderungen rechnen, teils verlängert sich die Fahrtzeit um etwa 45 Minuten. Auch auf den Umfahrungsstrecken kommt es zu Staus und stockendem Verkehr, insbesondere in der westlichen Innenstadt. Betroffen vom erhöhten Verkehrsaufkommen am Dienstagvormittag sind zudem die Landsberger Allee, die Frankfurter Allee, Am Juliusturm, die A113 und die B158.

Charlottenburg: Verfolgungsjagd führt zu Unfall mit Polizeiwagen

Eine Verfolgungsjagd in Berlin hat für das flüchtige Auto und einen zivilen Polizeiwagen mit einem Unfall geendet. Die Beamten nahmen am späten Montagabend mit ihrem Wagen am Mehringdamm in Kreuzberg die Verfolgung eines verdächtigen Pkw auf, der zuvor mehrere rote Ampeln missachtet hatte, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte.

Schließlich konnte das Auto laut Polizei am Kurfürstendamm (Charlottenburg) gestoppt werden. Dabei wurden sowohl das Polizeifahrzeug als auch der verfolgte Wagen beschädigt. Zum genauen Unfallhergang ermittele die Polizei noch, sagte der Sprecher. Die fünf Insassen des flüchtigen Autos und auch die Beamten seien unverletzt geblieben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wieder brennende Autos in Kreuzberg

Erneut haben in der Nacht in Berlin Autos gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst brach am frühen Dienstagmorgen in Kreuzberg an der Admiralbrücke, Ecke Planufer, aus noch ungeklärter Ursache Feuer im Motorraum eines Wagens aus. Stunden später standen ebenfalls in Kreuzberg in der Böckhstraße zwei Kleintransporter komplett in Flammen. In den vergangenen Monaten brannten in Berlin immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

Uckerland: Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Uckermark abgebrannt

Die 65 Meter mal 25 Meter große Lagerhalle eines Agrarbetriebes ist in Uckerland (Uckermark) abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war demnach aus noch ungeklärter Ursache am Montagmittag ausgebrochen. In der Halle waren etwa 35 Tonnen Sonnenblumenkerne sowie rund 60 Tonnen Getreide gelagert, die durch das Feuer vernichtet wurden. Die Löscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, hieß es. Der Schaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail