Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: Ein Leichtverletzter

Berlin. Ein Auto ist nahe dem Berliner Hauptbahnhof im Stadtteil Moabit mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der 52 Jahre alte Autofahrer leicht am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Der Zusammenstoß ereignete sich am frühen Montagmorgen an der Kreuzung von Clara-Jaschke-Straße und Emma-Herwegh-Straße, nachdem die Bahn von einer Haltestelle abgefahren war. Der genaue Hergang des Unfalls muss erst noch ermittelt werden.

Erst am Sonntagmorgen waren beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden verletzt.

