Tote Frau in Westend möglicherweise Opfer eines Verbrechens

Am Sonntag wurde die Leiche einer 71-Jährigen an der Soorstraße in Westend gefunden. Eine Mordkommission ermittelt.

Berlin. In Berlins beschaulichem Westen ist am Sonntagabend eine Frau möglicherweise gewaltsam zu Tode gekommen. Gegen 20.45 Uhr wurde eine 71-Jährigen leblos in Westend aufgefunden, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen bestätigte. Die Leiche wurde demnach in einem Treppenhaus aus der Soorstraße entdeckt.

„Die Auffindesituation deutet darauf hin, dass ein Tötungsdelikt nicht auszuschließen ist“, sagte die Sprecherin. Eine Mordkommission ermittelt. Weitere Informationen zum Tod der Seniorin würden noch nicht vorliegen, sollen im Laufe des Montagvormittags folgen.