Am Sonntag wurde die Leiche einer 71-Jährigen an der Soorstraße gefunden. Der Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigte sich nicht.

Berlin. In Berlins beschaulichem Westen ist am Sonntagabend eine Frau im Treppenhaus eines Wohnhauses gestorben. Gegen 20.45 Uhr wurde eine 71-Jährigen leblos in Westend aufgefunden, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen bestätigte. Die Leiche wurde von einem Nachbarn an der Soorstraße entdeckt, der daraufhin die Polizei alarmierte.

Zunächst schloss die Polizei ein Tötungsdelikt nicht aus. Die am Montag durchgeführte Obduktion ergab jedoch keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen.