Auto prallt gegen Tram: Neuer Uber-Crash am Hauptbahnhof

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 25. Oktober 2021.

Hauptbahnhof: Auto prallt gegen Tram

Am Berliner Hauptbahnhof ist es in der Nacht zu Montag erneut eine Tram mit einem Auto kollidiert. Laut ersten Angaben ereignete sich der Unfall an der Clara-Jaschke- Ecke Emma-Herwegh-Straße in Moabit gegen 0.30 Uhr. Bei dem Auto handelte es sich um ein Fahrzeug des Taxi-Dienstes Uber. Erst in der Nacht zu Sonntag war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram gekommen. Bei dem Unfall in Lichtenberg starben zwei Menschen.

Bei dem aktuellen Fall soll der Uber-Fahrer der Tram die Vorfahrt genommen haben. Ein Insasse wurde verletzt, über Art und Schwere der Verletzungen war zunächst aber nichts bekannt. Die genaue genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.