Berlin: Kellerverschläge in Plänterwald brannten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 24. Oktober 2021.

Bei dem Brand mehrerer Kellerverschläge in der Galileistraße in Plänterwald mussten wegen der starken Rauchentwikclung zwei Personen mit Fluchthauben gerettet werden.

Kladow: Auto kommt von Straße ab

In Kladow ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto von der Fahrbahn des Ritterfelddamms abgekommen und auf einem Gartengrundstück gelandet. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde eine Person in eine Klinik gebracht. Die Rüstgruppe habe den Wagen geborgen. Der genaue Unfallhergang und die -ursache waren zunächst unbekannt.

#Verkehrsunfall in #Kladow

Ein Pkw ist auf dem #Ritterfelddamm von der Straße abgekommen und kam erst auf einem Gartengrundstück zum Stehen. Eine Person wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die #Rüstgruppe der @Berliner_Fw hat den Pkw geborgen. 18 Kräfte waren 2 h im Einsatz. pic.twitter.com/gPy2vhp3dw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 24, 2021

Haselhorst: Verletzter bei Unfall

In Haselhorst ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag eine Person verletzt worden. Angaben der Berliner Feuerwehr auf Twitter zufolge wurde die Person nach Notarztversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw habe zwischen Schutzgeländer und Laterne festgesessen, was den Einsatz der Rüstgruppe erforderlich gemacht habe. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

#Verkehrsunfall in #Haselhorst auf der #Paulsternstraße

Eine verletzte Person wurde nach Notarztversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Festsitzen des PKWs zwischen Schutzgeländer und Laterne machte den Einsatz der Rüstgruppe der @Berliner_Fw mit #Feuerwehrkran notwendig. pic.twitter.com/DeNwRdiEC0 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 24, 2021

Plänterwald: Kellerverschläge brannten

Bei einem Brand von mehreren Kellerverschlägen in der Galileistraße in Plänterwald hat die Feuerwehr zwei Personen mit Brandfluchthaube aus dem verrauchten Gebäude retten müssen. Die Verschläge seien gelöscht worden. Insgesamt seien 32 Kräfte drei Stunden im Einsatz gewesen, so die Feuerwehr auf Twitter.

Lichtenberg: Tram stößt mit Auto zusammen - Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landsberger Allee ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Dort hatte eine Straßenbahn ein Auto mit vier Insassen gerammt.

