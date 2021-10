Charlottenburg: Einbrecher rammen Schaufenster von Juwelier mit Auto

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 22. Oktober 2021.

Charlottenburg: Maskierte scheitern mit Einbruchsversuch bei Juwelier

Drei Maskierte haben am Freitagnachmittag versucht, bei einem Juwelier in der Meinekestraße in Charlottenburg einzubrechen. Der Polizei zufolge hatten Zeugen beobachtet, wie einer der Männer gegen 16.35 Uhr mehrfach mit einem BMW über den Gehweg in die Schaufensterfront des Geschäfts fuhr, wobei diese stark beschädigt wurde. Zwei weitere Maskierte, von denen einer eine Schusswaffe hielt, sollen links und rechts vom Geschäft gestanden haben.

Der BMW-Fahrer schaffte es allerdings nicht, in das Geschäft einzudringen, worauf die Männer den BMW zurückließen und mit einem Skoda Richtung Lietzenburger Straße flüchteten. Passanten beobachteten kurz darauf, wie ein Skoda in der Pariser Straße in zweiter Reihe hielt, drei Männer ausstiegen, in einen weißen Transporter stiegen und Richtung Uhlandstraße davonfuhren.

Der 68 Jahre alte Inhaber, der zum Zeitpunkt des Überfalls im Geschäft war, blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und beide Fahrzeuge sichergestellt.

Kreuzberg: Polizei nimmt "Antänzer" fest

Polizisten haben am Freitagabend einen Mann festgenommen, der zuvor einen anderen "angetanzt" und dabei bestohlen haben soll. Der Polizei zufolge hatte ein Polizeibeamter in Zivil gegen 21.40 Uhr in der Schlesiscchen Straße in Kreuzberg zwei junge Männer beobachtet, wie sich einer Gruppe Touristen näherten. Die beiden verwickelten die Berlin-Besucher in ein Gespräch. Kurz darauf tanzte einer der beiden einen Mann aus der Gruppe an und zog ihm ein Handy aus der Tasche. Dieses gab er sofort an seinen Komplizen weiter, woraufhin beide flüchteten. Die Gruppe rannte den Tätern hinterher, ebenso der Polizist mit zwei Kollegen. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige wehrte sich gegen die Festnahme und setzte Pfefferspray gegne die Beamten ein. Die Festnahme gelang dennoch, der Komplize konnte mit dem gestohlenen Handy entkommen. Die Polizisten erlitten Augenreizungen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig.

Schöneberg: 22-Jähriger niedergeschlagen - Täter ruft Rettungskräfte

Bei einem Streit ist ein 22-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend in Schöneberg schwer verletzt worden. Einer der Täter rief die Rettungskräfte. Wie die Polizei mitteilte, sollen ein 19-Jähriger und ein Bekannter alkoholisiert am U-Bahnhof Kleistpark unterwegs gewesen sein. Dort hätten sie den 22-Jährigen angesprochen, um wohl Drogen zu kaufen. Während der Verhandlungen soll der 22-Jährige plötzlich zugeschlagen haben, worauf es zu einer Schlägerei kam. Dabei ging der 22-Jährige zu Boden, worauf der 19-Jährige und sein Bekannter nachgesetzt und ihn weiter getreten haben sollen. Der 19-Jährige gab laut Polizei an, er habe von seinem Opfer abgelassen, als er bemerkt habe, dass dieser stark blutete.

Während sein Bekannter die Flucht ergriff, rief der 19-Jährige die Feuerwehr, die den Mann versorgte, der stark am Kopf blutete und nicht ansprechbar war. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde festgenommen und musste sich einer Blutprobe unterziehen.

