Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Berlin. Unbekannte haben am Berliner S-Bahnhof Lichtenrade zwei Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Zwei Tatverdächtige hätten die Automaten im Süden der Stadt in der Nacht zum Freitag mit Böllern gesprengt und mehrere Geldkassetten erbeutet, teilte die Polizei mit. Wie viel Geld gestohlen wurde, war nach den Angaben vom Freitag noch nicht klar. Demnach waren die Unbekannten nach der Tat in Richtung Pfarrer-Lütkehaus-Platz geflohen. Polizeibeamte sicherten mehrere Fingerabdrücke am Tatort.

( dpa )