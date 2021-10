Adlershof - Person von S-Bahn erfasst und verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 22. Oktober 2021.

Bei einem Unfall auf dem S-Bahnhof Adlershof ist eine Person am Freitagmorgen verletzt worden.

Adlershof: Person von S-Bahn-Zug erfasst und verletzt

In Adlershof hat es am Freitagmorgen einen S-Bahn-Unfall gegeben. Ersten Informationen von Bundespolizei und Feuerwehr zufolge ist am S-Bahnhof Adlershof eine Person von einem S-Bahn-Zug erfasst worden. Der Bundespolizei zufolge sei sie dabei leicht verletzt worden. Die Berliner Feuerwehr konnte zunächst nur bestätigen, dass eine Person von Rettungssanitätern behandelt werde. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Die S-Bahn Berlin teilte mit, dass der Zugverkehr auf den Linien S45, S46, S8, S85 und S9 aufgrund des Notarzteinsatzes zwischen Schöneweide und Grünau/Altglienicke unterbrochen sei.

Zugverkehr wie folgt:

Linie S45: Flughafen BER T1-2/ Flughafen BER T5 <> Altglienicke

Linie S46: Gesundbrunnen <> Schöneweide sowie Königs Wusterhausen <> Grünau

Linie S8: Birkenwerder <> Greifswalder Straße sowie Schöneweide <> Frankfurter Allee

Linie S85: verkehrt nicht

Linie S9: Spandau <> Treptower Park sowie Flughafen BER T1-2/ Flughafen BER T5 <> Altglienicke

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail