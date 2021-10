Unfall in Berlin-Mitte: Radfahrerin schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 35-Jährige stieß am Dienstagabend beim Linksabbiegen von der Kronenstraße auf die Leipziger Straße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit schweren Verletzungen an Schulter, Arm und Knie in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nach dem Zusammenstoß von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast gefahren, die Fahrerin war jedoch unverletzt geblieben. Nach den Angaben vom Mittwoch war die Unfallursache zunächst unklar.

( dpa )