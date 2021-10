In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 19. Oktober 2021.

Friedrichshain: Frau bei versuchtem Raubüberfall mit Messer verletzt

Bei einem versuchten Raubüberfall mit einem Messer ist eine Frau leicht verletzt worden. Sie war in der Nacht zu Dienstag in Friedrichshain unterwegs, als ein Unbekannter versuchte, ihre Handy-Umhängetasche zu klauen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Als die Frau ihm die Tasche nicht gab, bedrohte der Täter sie mit einem Messer. Kurz darauf flüchtete er ohne Beute. Die Frau wurde mit leichten Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Alter war zunächst unbekannt.

Kreuzberg: Mehrere Fahrzeuge brennen

In Kreuzberg haben am Dienstag mehrere Fahrzeuge gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte, gab es keine Verletzten. Gegen 5.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zuerst zu einem brennenden Transporter am Segitzdamm gerufen. Dort griff das Feuer auf ein nebenstehendes Auto über. Kurz darauf stand ein weiteres Auto in der Gitschiner Straße in Flammen. Laut Sprecher brannten alle drei Fahrzeuge in voller Ausdehnung. Zunächst berichtete die „B.Z.“.

Friedrichshain: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag in Friedrichshain ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Suzuki-Fahrer auf der Holteistraße von einem linksabbiegenden Autofahrer erfasst. Der Motorradfahrer stürzte. Mit einer schweren Kopfverletzung wurde der 24-jährige Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der 49 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad geriet nach der Kollision in Brand und wurde von den ersteintreffenden Polizisten gelöscht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).

