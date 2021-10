30-Jähriger aus Kreuzberg seit 31. Mai vermisst

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem jungen Mann. Der 30-jährige Kazim Gündüz verließ bereits am Morgen des 31. Mai 2021 die Kreuzberger Wohnung seiner Mutter und wird seither vermisst. Die von ihm angesteuerte Schule in der Mahlower Straße, in Neukölln, erreichte er nicht.

Der Mann, der als sehr zuverlässig gilt, ist 1,73 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sein Gesicht ist von einem dunklen Vollbart gerahmt. Bis vor drei Wochen bestand ein Kontakt über einen Messengerdienst, bei dem jedoch nicht verifiziert werden konnte, ob die dort abgesetzten Nachrichten tatsächlich durch den Vermissten abgesetzt wurden. Trotz mehrfacher Aufforderung einer persönlichen Kontaktaufnahme hat sich der Vermisste bisher weder bei seiner Familie noch bei der Vermisstenstelle gemeldet. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Kazim Gündüz etwas passiert sein könnte.

Die Polizei fragt:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer hat den Vermissten seit dem 31. Mai 2021, ca. 8 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an mailto:lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?