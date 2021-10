Sparkassen-Filiale beschädigt: Staatsschutz ermittelt

Berlin. Im Berliner Bezirk Lichtenberg haben Unbekannte am Sonntagnachmittag insgesamt zwölf Sicherheitsscheiben einer Sparkassen-Filiale beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen einer mutmaßlich politischen motivierten Tat, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Demnach sollen die Unbekannten die Scheiben der Filiale am Anton-Saefkow-Platz im Ortsteil Fennpfuhl mit "stumpfen Gegenständen" beschädigt haben. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt.

( dpa )